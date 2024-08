Maduro en el TSJ carga contra Edmundo González y María Corina Machado: la llamó "terrorista prófuga de la justicia"

Nicolás Maduro acudió a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en el marco de los interrogatorios que se han dado a los candidatos presidenciales, tras una acción legal que el propio gobernante interpuso en ese poder, cuyos magistrados le obedecen.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

"Todo lo que diga el TSJ será santa palabra, la gente la acatará, todo mejorará y será una nueva victoria", afirmó.

También descartó negociar con la líder opositora María Corina Machado, a quien llamó "terrorista" y "prófuga de la justicia", y dijo que debe responder "por los crímenes que cometió".

"El único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general, que se entregue ante la justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió, de verdad es la única negociación que cabe aquí", señaló.

Además, Maduro insistió en que "es escandalosa" la ausencia del candidato de la Unidad opositora, Edmundo González Urrutia, quien declinó acudir al máximo tribunal asegurando que es el Consejo Nacional Electoral quien debe publicar las actas y los votos totales de las elecciones, algo que aún no ha hecho.

González Urrutia fue promovido por María Corina Machado, quien a pesar de ganar las primarias entre los candidatos opositores, fue impedida de inscribirse ante el CNE.

VEA TAMBIÉN Arias Cárdenas pide al CNE mostrar las actas electorales y "confirmar el triunfo de Maduro" o

El candidato dijo que su seguridad no estaba garantizada al momento de acudir al Tribunal, absolutamente controlado por Maduro, quien pidió encarcelar a Edmundo González y a Machado.

Ambos anunciaron que estarían en la clandestinidad mientras se presionaba al Consejo Nacional Electoral que dos semanas después de los comicios no ha publicado los votos.

DE NUEVO CONTRA LOS MEDIOS

Maduro cargó en el TSJ contra los medios de comunicación y agencias extranjeras, les reiteró las amenazas y aseguró que se los diría "suavecito a ver si reflexionan".

Mencionó a la AFP, AP, EFE y CNN, por considerar que censuran a su gobierno, omiten sus concentraciones y procuran una "guerra civil".

VEA TAMBIÉN Fiscalía del régimen imputará seis cargos graves por publicar digitalmente las actas electorales o

"Los medios de comunicación afiliados al imperio estadounidense y a la oligarquía de la ultraderecha van a seguir insistiendo en perturbar y mentir sobre la vida ejemplar".

Maduro dijo que él ha cumplido con la justicia y que ordenó que su comparecencia fuera publicada. "Para que desde este templo de justicia emane la verdad y con la verdad se haga justicia ante este golpe de Estado".

SOBRE LA REUNIÓN BRASIL-COLOMBIA-MÉXICO

Maduro confirmó una reunión con los presidentes de Colombia, Brasil y México, a quien espera explicar con detalle una situación "compleja de entender porque hay mucha manipulación. Somos expertos en vencer eso. No es la primera vez que derrotamos la mentira. Yo no practico la diplomacia de micrófono. Con ellos me sabré comunicar en el momento preciso".

"VACÍO DE PODER"

Nicolás Maduro dice que no es fácil hablar con Estados Unidos, un país del que asegura, tiene un "vacío de poder". Sin embargo, dice recibir hasta tres llamadas diarias para hablar del país. Asegura que la más reciente fue este jueves.

"Ya X no se ve aquí, gracias a Dios", dijo al recomendar buscar en redes el acuerdo de Qatar.

Sin embargo, asegura que el destino de las relaciones con Estados Unidos es "entendernos".

SOBRE PANAMÁ

"Se secan quienes se meten con nosotros", Advirtió Nicolás Maduro al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien propuso tender un puente para resolver la crisis en Venezuela.