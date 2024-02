Sin rastros de la hija de Rocío San Miguel, quien avisó la detención de la abogada: defensa introduce un habeas corpus

De Rocío San Miguel solo se sabe que fue llevada por funcionarios del Sebin cuando se encontraba a punto de salir de Venezuela por el aeropuerto de Maiquetía junto a su hija, quien logra avisar de la situación a los familiares.

Pero con ella también se ha perdido la comunicación desde hace 48 horas. Aunque le llegan los mensajes a su teléfono no han podido lograr que atienda las llamadas, por lo que serían dos desapariciones forzadas: la de la abogada Rocío San Miguel, y su hija Miranda, mayor de edad.

Este lunes, el abogado Juan González Taguarico ha hecho un recorrido por varios centros de detención donde podría estar la directora de Control Ciudadano, pero solo ha recibido como respuesta: “Ella no está”.

Por ello acudió ante los tribunales para interponer un hábeas corpus.

“Estamos sumamente preocupados por esta situación. El hecho de que en una cuenta personal de la red social X, el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, hubiere dicho que la detención de Rocío San Miguel obedece a la ejecución de una orden de aprehensión dictada en su contra, no soluciona absolutamente nada”.

“No nos dice qué órgano policial la detuvo ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación. Evidentemente, tampoco sabemos el sitio de reclusión. Hemos visitado algunos, ninguno nos da respuesta positiva, simplemente refieren que ella no está acá. Entonces, eso nos preocupa bastante y, de hecho, podíamos definir de alguna manera que esta situación se corresponde con un supuesto de desaparición forzada”, afirmó González Taguarico.

Por ello presentaron un amparo a la libertad y seguridad personal, o habeas corpus, pues presumen que fue presentada ante un juez. “Él (fiscal) debía saber, tenía conocimiento del fiscal de la causa, es la información oculta, se han violado sus derechos constitucionales”.

Además le preocupa la situación de la hija de Rocío, Miranda Diaz San Miguel. “Ella es quien informa, aparentemente habló del Sebin que se acercaban, ella nos ratifica la situación; hace mas de 48 horas que no sabemos nada de ella, aquí detienen a una persona y a su entorno, tenemos más de 48 horas que no sabemos nada, sabemos que le llegan los mensajes, pero no contestan”.

La desaparición forzada es, después de la ejecución, el estado de indefensión absoluto, “cuando un Estado está complotado para aislar a una persona de su entorno social, el Estado puede hacer con ella lo que le plazcan, es lo más grave después del asesinato”.

Han hecho recorridos también por la Fiscalía y la Defensoría porque es un caso que le atañe a todos los poderes públicos.

Lo último que se sabe de la abogada es que fue llevada por estos funcionarios a las 5:00 a.m. del 9 de febrero del 2024 en el aeropuerto. Saldría con su hija de vacaciones por el asueto de Carnaval, pero el fiscal asegura que tenía orden de arresto y la acusa de estar supuestamente vinculada a planes magnicidas contra Nicolás Maduro.