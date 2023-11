AMLO arremetió contra Javier Milei y lo calificó de “facho conservador” por sus ataques contra el papa Francisco

Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de “facho conservador” al candidato presidencial argentino, Javier Milei, durante su conferencia de prensa matutina ‘La Mañanera’.

"Este facho ultraconservador se le lanza porque el Papa Francisco es de los papas en la historia de la iglesia más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina del amor al prójimo y de la defensa a los pobres", señaló el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa.

Milei, que resultó segundo en la primera vuelta electoral del 22 de octubre con el 30% de los votos, calificó en una entrevista al jefe de la Iglesia católica de "representante del maligno en la Tierra", además de considerar que "impulsa el comunismo con todo los desastres que causó". También, lo ha llamado "nefasto" e "imbécil".

Sin embargo, en el debate televisado que sostuvo el domingo con su rival del oficialismo, el ministro de Economía Sergio Massa (primero con casi el 37%), el político libertario dijo, a pregunta expresa, que le pediría disculpas al papa de ser necesario y lo invitaría a visitar Argentina si gana.

Las declaraciones de López Obrador tienen lugar luego de que el candidato por el partido La Libertad Avanza, difundiera el pasado sábado un texto firmado por nueve expresidentes de la región que lo apoyan, entre ellos, los exmandatarios mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox

Sin embargo, no es la primera vez que AMLO habla sobre Milei, ya que el pasado mes de septiembre rechazó las críticas del candidato presidencial contra el papa Francisco.

Para ese entonces, López Obrador expresó durante una conferencia de prensa que: “Nadie se había atrevido a insultar al papa como lo hace Milei y sin fundamento, nada más por su conservadurismo, porque así son. Y no crean que hay diferencia entre Milei y otro conservador, no, son lo mismo, lo que pasa es que Milei lo dice porque es un deslenguado”.

Además, expresó que “que todo esto se difunda, que no haya censura, porque todo esto se oculta, y el conservadurismo es esto, esto es el conservadurismo, nada más que, repito, no hay en Milei simulación, no hay hipocresía, es lo que piensa, ya está, y hay otros conservadores hipócritas que se quedan callados, pero son iguales”.

“Hace poco empezó en América Latina y en el mundo una corriente que le llaman de ‘extrema derecha’, yo no coincido con eso, todos son iguales”, finalizó.

El próximo domingo 19 de noviembre, Argentina vivirá unos comicios decisivos en los que los argentinos tendrán que escoger entre el ministro Sergio Massa y el libertario Javier Milei, como sucesor del actual mandatario de la nación, Alberto Fernández.

Por ello, este domingo 12 de noviembre se dio el último debate presidencial en el que Massa y Milei se atacaron mutuamente y llegaron a tildarse de "ladrón" o "desequilibrado mental" como estrategia para atraer los últimos votos de los argentinos.

"Los argentinos tienen que elegir quién tiene la templanza, el equilibrio mental y el contacto con la realidad como para poder llevar adelante a Argentina", dijo Sergio Massa.

Massa, quien actualmente figura como ministro de Economía, trató de mostrar serenidad a la vez que insistió en la importancia de que ambos aspirantes se sometan a una prueba psicotécnica.

A su turno, Milei atacó a Massa al definirlo como parte de la "casta corrupta y chorra (ladrona)". Además, aseveró que "su signo político lleva 16 años en el poder".

“(La casta) se compone de políticos ladrones. Los tenés todos con vos, son los kirchneristas. Otro componente son los empresarios prebendarios, la gran mayoría son amigos tuyos o tenés negocios con ellos", señaló.

Ambos candidatos buscaron convencer al electorado indeciso de cara a una segunda vuelta presidencial, que las encuestas definen como un empate técnico entre los dos aspirantes.