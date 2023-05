AMLO pide a hispanos en Florida que no apoyen a Ron DeSantis en su candidatura a la Casa Blanca

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves no apoyar al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, quien el pasado 24 de mayo lanzó su precandidatura a la Presidencia de Estados Unidos.

“Aprovecho para decirle al señor DeSantis, que ayer se destapó, que toda su politiquería de los migrantes es porque quiere ser el candidato del partido republicano”, declaró AMLO desde el Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina, el jefe de Estado mexicano instó a la comunidad hispana a no votar por DeSantis.

“Ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto. Que no se vote por los que persiguen y no respetan a los migrantes”, expuso AMLO.

Asimismo, López Obrador se refirió a la campaña del gobernador republicano que, a su juicio, “está enfocada en desprestigiar a México con el tema del tráfico de fentanilo”.

“Sacó también lo del fentanilo, pensando que con eso va a obtener el voto, pero mejor que lo empiece a ver, porque en una de esas el fentanilo llega hasta Florida. Está comprobado que el fentanilo entra desde Asia a EE. UU.”, destacados.

Cabe señalar que el pasado miércoles el actual gobernador de Florida anunció su candidatura en las primarias en las que se elegirá al aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano.

DeSantis, de 44 años, formalizó su candidatura en un documento entregado a la Comisión Electoral Federal y horas después realizó un lanzamiento mediático a través de una charla con Elon Musk en la función Space de Twitter.

En 2018, DeSantis, un congresista casi desconocido, ganó las elecciones a gobernador de forma sorprendente tras contar con un apoyo decisivo de Trump desde la Casa Blanca.

Desde entonces se ha convertido en lo que algunos denominan como una “estrella ascendente en la derecha de los Estados Unidos”, con políticas estrictamente conservadoras en materia de educación, aborto y migración.