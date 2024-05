Biden advierte sobre posible suspensión de más armas para Israel: "Han muerto civiles en Gaza como consecuencia de estas bombas"

En una entrevista con CNN, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre la guerra en la Franja de Gaza, la llegada de las tropas israelíes a Rafah y sus condiciones para mantener el suministro de armas a su fiel aliado en el Medio Oriente.

El mandatario fue cuestionado sobre los envíos de bombas estadounidenses de 2.000 libras a Israel, que habrían provocado la muerte de varios civiles en medio de la guerra con el grupo terrorista Hamás

Esto fue confirmado por del demócrata: “han muerto civiles en Gaza como consecuencia de esas bombas y otras formas en que atacan los centros de población”, dijo.

Según Biden, ya ha lanzado un ultimátum al Gobierno israelí, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, sobre sus intenciones de ejecutar un operativo militar en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza:

“Dejé claro que si van a Rafah, no les proporcionaré las armas que se han utilizado históricamente para tratar con Rafah, para tratar con las ciudades”, advirtió.

Asimismo, Biden ratificó que seguirá suministrando herramientas de defensa pero no para lanzar ataques en Rafah.

“Continuaremos asegurándonos de que Israel esté seguro en términos de la Cúpula de Hierro y su capacidad para responder a los ataques que surgieron recientemente del Medio Oriente. Pero está mal. No vamos a suministrar las armas y los proyectiles de artillería utilizados”, agregó.

Aunque Israel informó el pasado lunes que tomó control de la parte palestina del paso fronterizo de Rafah, Biden negó que en este momento las Fuerzas de Defensa hayan tomado por completo la ciudad que limita con Egipto.

“No, no han entrado en los centros de población. Lo que hicieron está justo en la frontera. Y está causando problemas ahora mismo en términos de Egipto, con el que he trabajado muy duro para asegurar que tengamos una relación y ayuda. Pero le he dejado claro a Bibi (Benjamin Netanyahu) y al gabinete de guerra que no obtendrán nuestro apoyo si de hecho entran en estos centros de población”, agregó.