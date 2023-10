Con la economía como tema central, los candidatos a la Presidencia de Argentina se enfrentaron en el primer cara a cara

Este domingo 1 de octubre se llevó a cabo el primer debate presidencial previo a las elecciones del 22 de octubre en Argentina, en donde los cinco candidatos que superaron el 1,5 % de los votos en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se enfrentaron cara a cara.

Los aspirantes a la Casa Rosada debatieron y hablaron sobre sus propuestas para combatir la inflación, la fuga de divisas, la dolarización de la economía o la eliminación del Banco Central, entre otros temas de interés nacional.

El candidato del oficialismo, Sergio Massa, quien aspira al Ejecutivo por la coalición Unión por la Patria, fue blanco de críticas por los demás aspirantes dada la situación económica del país, pues se desempeña como ministro de Economía de Argentina.

Uno de sus principales críticos fue el candidato Javier Milei, de la coalición La Libertad Avanza, quien afirmó: "Argentina está en decadencia. Si seguimos así en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo".

En su defensa, Massa indicó que busca una reforma del Estado para desregular la economía, hacer privatizaciones y cerrar el Banco Central. “Si me dejan, en 15 años Argentina podría alcanzar niveles de vida como Italia y Francia, si me dan 20 años, Alemania, y si me dan 30, Estados Unidos”, sostuvo.

Para Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, la actual política del país necesita un cambio.

“El kirchnerismo nos deja una Argentina arrasada, caótica. Por eso, los argentinos necesitamos un cambio. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es quién puede hacer este cambio. Massa es un presidente en funciones y su gestión es un desastre. Milei tampoco, él está solo y por eso tranza con lo peor de la política y el sindicalismo mafioso”, señaló.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, le reprochó a Massa haber devaluado la moneda cerca de 20% el 14 de agosto, mientras que Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, optó por proponer un Banco Central independiente "que custodie el valor de la moneda".

Los candidatos a la presidencia celebrarán otro debate el 8 de octubre, dos semanas antes de la primera vuelta electoral.