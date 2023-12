Corte Suprema de Colorado determina que Donald Trump no puede participar en las primarias electorales del estado

Este martes se dio a conocer que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no podrá participar en las primarias electorales de Colorado en 2024.

Según la Corte Suprema de Colorado, Trump está "descalificado" para estar al frente de la presidencia de la unión americana.

En esa línea, la instancia sostuvo que “Trump está descalificado para el despacho presidencial de acuerdo con la sección tercera de la décimo cuarta enmienda de la Constitución".

"Sería un acto erróneo bajo el código electoral del estado de Colorado que aparezca como candidato en la boleta de las primarias presidenciales", acotó la Corte Suprema.

La determinación del tribunal deriva de una demanda hecha por un grupo de electores, con el apoyo del no gubernamental grupo Citizens for Responsibility and Ethics (CREW).

Esta agrupación alega que el empresario no es elegible para competir por la Presidencia debido al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 perpetrado por sus simpatizantes.

Vale recordar que el magnate de 77 años de edad es acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, ganadas por el actual gobernante, el demócrata Joe Biden.

Según artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) de Estados Unidos, las precampañas inician en la tercera semana de noviembre y no podrán durar más de 60 días.

Hasta el momento, en las encuestas, Trump está muy por delante de cualquiera de sus rivales, debido a la fuerte influencia que ejerce sobre la base del partido (republicano).