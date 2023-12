Trump arremetió contra uno de sus rivales republicanos y se burló de su físico: "no está en condiciones físicas o mentales"

El expresidente Donald Trump sigue firme en su carrera por volver a la Presidencia de Estados Unidos.

El republicano ha ganado una amplia ventaja en cuanto a popularidad sobre sus rivales por la nominación del Partido Republicano.

Trump se enfrenta al gobernador de Florida, Ron DeSantis; el empresario Vivek Ramaswamy; el exvicepresidente Mike Pence; la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley; el senador Tim Scott; el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie; el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson.

Justamente, el exgobernador de Nueva Jersey terminó siendo uno de los blancos de ataques por parte del magnate durante su campaña.

Aunque Christie ha lanzado varios señalamientos sobre el exmandatario, Trump se había mantenido al margen, sin embargo, este lunes publicó una fotografía en la que se burla del físico del exgobernador.

"No es apto para una oficina, mentalmente o físicamente. ¡Necesitamos gente fuerte que no padezca una enfermedad terminal dura, TDS, síndrome de trastorno de Trump", señaló.

La carrera por la Presidencia parece tener dos contendientes definidos:

El martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio este martes una declaración sobre su candidatura a la reelección que ha causado todo tipo de reacciones.

El demócrata de 81 años señaló que “si Trump no fuera candidato, no estoy seguro de que me presentaría (...) pero no podemos dejarlo ganar”, durante un evento de donantes demócratas cerca de Boston.

Pero este no fue el único dardo del mandatario hacia el magnate, pues aprovechó para apoyar las palaras de la excongresista republicana Liz Cheney, quien advirtió el domingo que Estados Unidos avanzaba "como sonámbulo hacia una dictadura" si el expresidente Trump vuelve a la Casa Blanca.