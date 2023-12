Joe Biden aseguró que no estaría seguro de presentarse a la reelección si Trump no fuera candidato: "no podemos dejarlo ganar”

El martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio este martes una declaración sobre su candidatura a la reelección que ha causado todo tipo de reacciones.

El demócrata de 81 años señaló que “si Trump no fuera candidato, no estoy seguro de que me presentaría (...) pero no podemos dejarlo ganar”, durante un evento de donantes demócratas cerca de Boston.

Pero este no fue el único dardo del mandatario hacia el magnate, pues aprovechó para apoyar las palaras de la excongresista republicana Liz Cheney, quien advirtió el domingo que Estados Unidos avanzaba "como sonámbulo hacia una dictadura" si el expresidente Trump vuelve a la Casa Blanca.

Según Biden, Trump ejecutará medidas que afectarán al país y se refirió al fuerte lenguaje que ha usado el republicano durante la campaña.

"Trump ni siquiera está escondiéndolo. Nos está diciendo lo que va a hacer (...) no está yéndose con rodeos", dijo.

En su regreso a Washington, los periodistas volvieron a preguntarle a Biden si aspiraría a la presidencia si Trump no estuviera en carrera. "El está aspirando, y yo tengo que aspirar", respondió.

Por el momento, Biden está casi seguro de ganar la nominación de su partido para las elecciones de noviembre de 2024.

Donald Trump, por su parte, es hasta ahora el gran favorito de las primarias republicanas.

En encuestas recientes el republicano Trump se ha mostrado mínimamente por encima de su rival, además, los líos legales que enfrenta no han sido un problema para su candidatura, pues sus números han mejorado desde entonces.