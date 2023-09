Culmina Cumbre G20: Lula da Silva se retracta sobre el papel que jugaría Brasil en la detención de Vladímir Putin. ¿Qué refleja su mensaje?

Nueva Delhi, India- culmina la Cumbre de los líderes del G20 con el conflicto que enfrenta Ucrania por parte de Rusia sin la exposición directa del Kremlin. Este lunes (11.09.2023) en horas de la mañana el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva se retractó sobre lo anunciado en la cumbre sobre el papel que jugaría el poder judicial brasileño en caso de la asistencia de Vladímir Putin a la Cumbre del G20 que se celebrará en Brasil el próximo año.

El mandatario brasileño había considerado ignorar el arresto por crímenes de guerra contra el líder del Kremlin, al tiempo que afirmó que revisaría la permanencia de Brasilia a la Corte Penal Internacional.

"Si Putin decide unirse (a la cumbre del próximo año), es el poder judicial el que decide (sobre una posible detención) y no mi gobierno", dijo Lula en una rueda de prensa en horas de la mañana.

El anuncio que se brindó el sábado (09.09.2023) durante la estancia en la Cumbre, Lula dijo a un entrevistador local que "de ninguna manera" Putin sería detenido si asistía a la cumbre del próximo año, que se celebrará en Río de Janeiro, despertó duras críticas; aún sin desestimar el papel sin éxito que ha logrado Brasil en la guerra y la de mediar entre ambas partes.

Recordemos que Brasil es país signatario del Estatuto de Roma de la CPI, que obliga a sus miembros a cumplir sus órdenes de detención. El mismo Tribunal había emitido una orden de detención en marzo, lo que ha ocasionado la ausencia de Putin en los BRICS celebrada en Sudáfrica y de igual manera la del G20.

El papel de la guerra estuvo presente durante toda esta edición de la Cumbre, evidenciando ausencias, tensiones y una nueva incorporación, como el caso de la Unión Africana.

La no asistencia de Xi Jinping, mandatario de China; sin argumentos, pero con representación de su ministro de relaciones exteriores, se vio reflejado como un desplante al país anfitrión y la perdida de la muy esperada reunión con el presidente de EEUU, Joe Biden.

Desde Washington DC, el periodista del diario El Mundo, Pablo Pardo, comentó que «el gran vencedor ha sido Modi -primer ministro de la India- que ha confirmado el carácter de India como rival de China o alternativa de China. Creo que el segundo vencedor probablemente ha sido Estados Unidos que ha puesto en manifiesto su alianza con India y además tenemos al presidente Joe Biden que está vinculado al G20».

La ausencia de los principales rivales mundiales de Biden -Xi Jinping y Vladímir Putin- brindó las oportunidades para que EEUU presentará sus argumentos solidos de hacer contrapeso en materia económica y refuerzo en materia de relaciones exteriores.

«La cuestión de Ucrania ha sido un éxito de Modi (…) el hecho de que el G20 no reconozca, no hable explícitamente de una invasión rusa de Ucrania, que hable de la guerra en Ucrania me parece que es sumamente excepcionante. Es una victoria diplomática en el fondo para Rusia y en un momento en el cual los países europeos, sobre todo están hablando más y más de algún tipo de solución negociada en Ucrania que yo veo imposible», añadió Pardo

