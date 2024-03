Diputado apoyó propuesta contra la inclusión de género, pero confesó haber tenido relaciones con un travesti

Durante una sesión ordinaria que se llevaba a cabo en la Cámara de Diputados de Paraguay para discutir la propuesta de la diputada colorada Rocía Abed de eliminar la palabra “género” de la Comisión de Equidad Social y Género, para que pase a llamarse Comisión de Equidad Social e Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, hubo una confesión personal por parte de uno de los políticos que se volvió viral y ha generado controversia.

El protagonista de la polémica es el diputado Jatar “Oso” Fernández, quien se mostró de acuerdo con la propuesta; sin embargo, en su argumento hizo una confesión sobre su vida íntima en la que aseveró haber tenido relaciones sexuales con un travesti.

“En algún momento de mi vida he tenido relación sexual con un travesti y no tengo miedo de decirlo”, aseveró el legislador generando revuelo dentro de la sala, pues sus compañeros comenzaron a murmurar, por lo que el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, tuvo que pedir orden.

Ante el revuelo, Fernández alzó el tono de su voz y enfatizó: “Yo lo hice por decisión propia, cuando era mayor de edad, y nadie me obligó”.

Además, les dijo a sus contrarios que no fueran hipócritas con el tema de la inclusión de género: “Ahora, yo le pregunto a ustedes compañeros. Si tienen un compañerito de 12 años de su hijo, que es homosexual, ¿le van a traer para que le haga un pijama party a su casa?, ¿le van a tener todo el día con su hijo?”.

El diputado se mostró a favor de la propuesta de Rocía Abed y pesé a su confesión, señaló que tiene su sexualidad muy bien definida: “El hombre no puede ser mamá y la mujer no puede defender a un hombre cuando hay un conflicto en que hay que cuidarlo y con mucho respeto hacia mis amigos homosexuales, hacia las personas que tiene otras tendencias. No hay ningún problema, pero la familia se compone por un hombre y una mujer. Homosexualismo es la muerte de la persona misma, porque no puede procrear con su propia sangre”.

Yren Rotela, defensora de los Derechos Humanos y representante de la comunidad trans en Paraguay, calificó de “bochornoso” lo hecho por Fernández y acotó: “A nadie le interesa la vida privada de nadie. Nos coloca a los travestis como objetos, siendo que somos personas con derechos”.

“Es sumamente grave, sigue colocando, quizás en otro vocabulario, de que nosotras somos el problema, no nos colocan a nosotras como víctimas”, añadió la activista.

Pese al revuelo causado en la comisión por esta confesión, la propuesta de la diputada Abed obtuvo la mayoría de votos y la comisión ahora se llamará “Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos entre el hombre y la mujer”.