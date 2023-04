EEUU muestra indignación tras el pronunciamiento de Lula da Silva en China

Hoy en Club de Prensa Washington analizamos la actualidad de la mano de Pablo Pardo, periodista corresponsal para el diario El Mundo desde Washington DC y con Francesc Garriga, corresponsal en Estados Unidos para Catalunya Ràdio.

Estados Unidos califica de “indignantes” las declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva contra Washington. Miembros del gobierno estadounidense consideraron que el presidente brasileño está renunciando a la pretensión de neutralidad en sus discursos sobre la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. El mandatario brasileño viajo la semana pasada a China, donde se reunió con su homólogo, Xi Jinping, despertando recelo por parte del gobierno estadounidense.

Los miembros, entrevistados por el medio brasileño Folha, quienes han afirmado que “los brasileños no solo no han valorado el equilibrio en sus posiciones, sino que han adoptado una clara oposición a Washington”, también fueron subjetivos al mencionar que no estaban presionando a Brasil “a no tener relaciones con el régimen de Xi Jinping o a elegir a uno de los dos países, ya que Estados Unidos también tiene grandes intercambios con China”, pero consideraron que tanto Lula da Silva, el ministro de asuntos exteriores, Mauro Vieira y el asesor especial del propio Lula, Celso Amorim, “han adoptado un tono de antagonismo contra Estados Unidos”.

La controversia nace a partir de las palabras del mandatario brasileño al afirmar el sábado desde Pekín, tras su visita a China al mencionar que “es necesario que Estados Unidos pare de incentivar la guerra” en Ucrania y “comience a hablar de paz”.

El corresponsal del diario El Mundo, Pablo Pardo sumó al análisis que “lo que dijo Lula es una mentira, y es una mentira criminal; Ucrania ha sido invadida por Rusia (…) yo no se si es un intento de alinearse o de alinear a Brasil con países del éxito político institucional y económico de la talla de Nicaragua”.

Es importante resaltar que este domingo (16/04/2023) el mandatario volvió a colocar sobre la mesa la creación de un grupo de países no implicados en el conflicto entre Ucrania y Rusia para ser mediadores de la paz, afirmando que ya había discutido el tema en Pekín. “Es una puñalada de Brasil a los países que rápidamente acudieron al reconocimiento y a la condena del posible golpe de estado (…) parece que quiere tomar por tontos o locos a los que lo vemos desde afuera”, añadió el corresponsal Garriga.

Entre otras noticias, el mandatario ruso, Vladímir Putin, se reunió este domingo en Moscú con el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, para saludar la cooperación militar entre las dos naciones que describieron como una asociación "sin límites". La reunión se dio al tiempo que las fuerzas ucranianas encuentran cada vez más componentes procedentes de China en las armas rusas utilizadas en la guerra, según un asesor de la oficina del presidente Zelenski.

Y, el presidente de Colombia, Gustavo Petro ya llegó a Nueva York para iniciar una crucial agenda en donde se reunirá por primera vez con Joe Biden. El próximo jueves 20 de abril, el mandatario colombiano, sostendrá un encuentro bilateral de alto nivel con su homólogo estadounidense, en el cual se configura en una oportunidad para afianzar las relaciones entre ambos países. ¿Qué esperar de la gira de Petro por EEUU?

Vea aquí el análisis completo