El insulto de Delcy Rodríguez al presidente de Uruguay por decir que en Venezuela hay dictadura

Las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Uruguay no están en su mejor momento. En días pasados el presidente Luis Lacalle llamó a su embajador en Caracas para que le explique el asunto de la inhabilitación a María Corina Machado y además condenó la detención de la activista Rocío San Miguel.

Estas declaraciones de Lacalle no cayeron bien a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y lo calificó de “lacayo”, como suele llamar a quien, según el régimen, obedezca a intereses de Estados Unidos.

“Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes. ¿Que alguien me niegue qué es Lacalle Pou? Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. El golpismo y extremismo no pasarán. Le duela a quien le duela. Venezuela se respeta!”, escribió Rodríguez en su cuenta en X.

El presidente de Uruguay llamó el pasado jueves a su embajador en Venezuela, Eber da Rosa, para que le explique los últimos acontecimientos políticos, pero este lunes además opinó sobre una nueva detención; la de la activista Rocío San Miguel, y cinco de sus familiares.

“Yo creo que rompe los ojos. Que es una dictadura, que no hay elecciones libres, y bueno, hoy ustedes se enteraron de lo nuevo, otra persona detenida injustamente. El que no lo quiere decir, por algo es. Porque si ladra, tiene cuatro patas y muerde la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será”, dijo el mandatario, crítico al régimen de Maduro.

Ante la pregunta del periodista sobre qué espera de las explicaciones que debe darle Eber da Rosa, su embajador en Caracas, respondió: "Bueno, más que explicaciones, viene a contar, a relatar, a saber lo que está pasando en Venezuela, que es muy complejo".