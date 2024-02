Presidente Lacalle tras llamar a su embajador en Venezuela y conocer la detención de Rocío San Miguel: "Rompe los ojos. Es una dictadura"

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, llamó el pasado jueves a su embajador en Venezuela, Eber da Rosa, para que le explique los últimos acontecimientos políticos, pero este lunes además opinó sobre una nueva detención; la de la activista Rocío San Miguel, y cinco de sus familiares.

“Yo creo que rompe los ojos. Que es una dictadura, que no hay elecciones libres, y bueno, hoy ustedes se enteraron de lo nuevo, otra persona detenida injustamente. El que no lo quiere decir, por algo es. Porque si ladra, tiene cuatro patas y muerde la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será”, dijo el mandatario, crítico al régimen de Maduro.

Ante la pregunta del periodista sobre qué espera de las explicaciones que debe darle Eber da Rosa, su embajador en Caracas, respondió: "Bueno, más que explicaciones, viene a contar, a relatar, a saber lo que está pasando en Venezuela, que es muy complejo".

"Él es los ojos nuestros sobre el gobierno en Venezuela, y es bueno tenerlo de primera fuente. Yo cuando pasa algo en un país, leo las cosas que pasan, me informo, pero sobre todo llamo al representante uruguayo para que nos diga cómo se vive ahí, qué es lo que está pasando ahí, para que cuente la realidad cotidiana, en este caso Venezuela, que no es muy difícil de imaginar", afirmó a la prensa.

El pasado jueves el canciller Omar Paganini escribió en la red social X: "Hemos decidido llamar en consultas a nuestro embajador en Venezuela para ser informados sobre los preocupantes acontecimientos que harían inviable la realización de elecciones libres, democráticas y competitivas en ese país".

La Cancillería uruguaya ya había expresado su "gran preocupación" por la inhabilitación de opositores en las elecciones venezolanas, "contrariando los Acuerdos de Barbados firmados en octubre pasado con garantes internacionales", según un comunicado del 27 de enero.