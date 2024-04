El régimen chavista “se pone nuevamente al margen de la Constitución”: abogado sobre inhabilitaciones políticas contra opositores

Recientemente, el régimen de Nicolás Maduro, a través de la Contraloría General, inhabilitó políticamente a cinco dirigentes de la oposición en Venezuela, entre ellos, dos alcaldes en ejercicio.

Se trata de los alcaldes Elías Sayegh, José Fernández, los exdiputados Tomás Guanipa y Juan Carlos Caldera, y el exalcalde Carlos Ocariz.

Al respecto, el abogado Perkins Rocha analizó en NTN24 la reciente acción y señaló que el régimen chavista “se pone nuevamente al margen de la Constitución”.

“El sistema político, establecido por el régimen de Maduro, utiliza un órgano que es fundamental dentro de la arquitectura constitucional para establecer responsabilidades fiscales y administrativas, de la administración pública, para perseguir políticamente a los líderes de la oposición”, señaló.

En ese contexto, el abogado especializado en derecho público y procesal catalogó al régimen como "cercenador" de un derecho humano universal.

“Esta decisión nadie la respeta en Venezuela porque no hay, en este momento, institucionalidad. No se respetan ni las decisiones de la Sala Electoral ni tampoco las decisiones de la Contraloría. En definitiva, el ciudadano sabe, casi mayoritariamente, que estas decisiones obedecen a un matiz político y no jurídico”, afirmó.

En esa misma línea, Rocha concluyó que dichas habilitaciones pretenden generar un temor en la participación política de los venezolanos.