"El 25 de mayo NO": La línea de María Corina Machado para las elecciones

Tal y como lo ha dicho desde que fueron convocadas las elecciones, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llamó a no participar en los comicios del 25 de enero, cuando se eligen gobernadores y diputados de la Asamblea Nacional.

VEA TAMBIÉN Fiscal venezolano confirma la detención de defensor de derechos humanos y lo acusa de querer "sabotear" las elecciones o

Machado pide defender los resultados que dieron la victoria a Edmundo González el 28 de julio en las presidenciales, antes de hablar de nuevos comicios en el país.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales con un video en el que se escucha su voz, Machado dijo que el régimen pretende callar a los venezolanos "pero no".

VEA TAMBIÉN Así fue como Maduro se burló de los candidatos "opositores" inscritos en las elecciones del 25 de mayo o

"Ellos quieren que bajes la cabeza; pero no. Esa no es Venezuela. Yo conozco mi país, mi gente no se rinde, por las buenas te regala el alma pero a juro ni para la iglesia. El 28 de julio ganamos porque somos Venezuela, porque no tenemos miedo, porque no te la calas más, porque con miedo arrasamos, y cuando todos decimos no, ellos no mandan, el 28 de julio ya votamos; el 25 de mayo no".

Sin embargo, un grupo de opositores considera que la abstención solo facilita el camino al régimen y han lanzado a sus candidatos, con lo que una parte del país los considera traidores, y otros dudan si participan o no.