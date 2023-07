"El régimen es capaz de hacer cualquier cosa, lo importante es lo que nosotros podemos hacer por Venezuela": María Corina Machado en entrevista con NTN24

Recientemente, la Contraloría General de Venezuela, afín al régimen de Nicolás Maduro, inhabilitó a la precandidata presidencial María Corina Machado a 15 años para ocupar cualquier cargo público argumentando que “la sanción obedece a fallas en una declaración jurada como exdiputada sobre la justificación de unos fondos durante el período auditado”.

Al respecto, la líder opositora venezolana ha mencionado que la inhabilitación política en su contra orquestada por el régimen de Nicolás Maduro “es inútil” pues a su juicio el único que tiene la facultad de inhabilitar es el pueblo de Venezuela.

Asimismo, la coordinadora del partido político Vente Venezuela ha afirmado que esa medida “no vale nada”, y que “después de las primarias a Maduro le va a tocar negociar”.

Al tiempo Machado ha considerado que “las primarias ya no son un encuentro entre las visiones distintas de la oposición, ahora es una lucha directa”, pues a su juicio, “es el primer paso para la derrota de la tiranía”.

Precisamente, sobre la medida del régimen venezolano, la dirigente política habló con La Tarde de NTN24 en entrevista con Idania Chirinos.

Resaltó el apoyo que ha recibido por parte de la comunidad internacional. “La verdad es que estamos abrumados por las respuestas maravillosas y firmes. Es un apoyo a lo que vive Venezuela y la enorme oportunidad que el mundo reconoce que tenemos el próximo año en las primarias”, dijo. “Creo que he recibido más de lo que he dado”, mencionó.

“No es que el mundo hubiese tirado la toalla con Venezuela, sino que estaba esperando una respuesta nítida”, aseguró Machado sobre ese apoyo de diversos sectores políticos en el plano internacional.

La líder opositora acotó que “la comunidad internacional entiende que el mayor problema es la dirección política”. “Las primarias pueden provocar y despertar el entusiasmo de la sociedad dentro y fuera de Venezuela”, destacó.

“Logrando que los venezolanos voten en las primarias estamos generando una palanca para que los venezolanos voten en el 2024. Esta no es una lucha electoral, es algo más profundo, es una lucha espiritual, del bien contra el mal. Hay que ser de aquí para entender lo que se vive, la potencia que esto tiene”, mencionó.

Machado también dejó ver parte de su vida personal, en especial su rol de mamá en medio de su lucha y proyecto por y para Venezuela.

“Es algo que muchas veces me cuestiona como mamá. Ha entrado en conflicto mi responsabilidad con los venezolanos y el poder hacer mi papel de mamá. La culpa es algo que me persigue todos los días. Hace dos semanas mis hijos se graduaron y yo era la única mamá que no estaba ahí”, lamentó María Corina.

La líder política también narró episodios que ha vivido con militares, en especial durante retenes en donde paran su vehículo.

“Cuando los militares me ven muchos lloran, rezan y me dicen que no estoy sola, que me van a proteger (...) Si gano las primarias, ese día comienza el trabajo que va a terminar de derrotar a Maduro y que dará pie a una transición estable y ordenada”, aseveró en La Tarde de NTN24.

La noticia de la inhabilitación de la mujer que se perfila en las encuestas como la ganadora de la consulta interna de la oposición venezolana fue difundida por el diputado chavista José Brito, la semana pasada.

“Se continuó con la investigación patrimonial, encontrándose que la ciudadana María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el período de 15 años”, dijo el legislador ante la prensa.

Consecuente con la información, diferentes organizaciones a escala intencionalidad como la Unión Europea, han manifestado su “profunda preocupación” por la ordenanza impartida por el oficialismo venezolano.

En una nota oficial, la oficina del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, se refirió a “las decisiones destinadas a impedir que miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales, como ha sido el caso de María Corina Machado y otras figuras políticas”.