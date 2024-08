“En Venezuela matar a una persona se llama homicidio y matar a todo un pueblo se llama chavismo”: Óscar Arias, expresidente de Costa Rica

Siete expresidentes latinoamericanos, miembros del Grupo Idea, hablaron en NTN24 y enviaron un sentido mensaje de apoyo a los millones de venezolanos que se manifiestan este sábado para reclamar el triunfo de oposición el pasado 28 de julio sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Para hablar sobre este teme, Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y miembro del Grupo IDEA, converso con el programa La Tarde de NTN24.

El expresidente de Costa Rica aseguró durante su diálogo con NTN24 que: “la realidad de cualquier dictadura es que se mantienen por la fuerza, gracias a las marionetas y han irrespetado el voto”.

VEA TAMBIÉN “Hay que destacar la gran valentía que han tenido todos los venezolanos que salieron a marchar”: analista sobre las manifestaciones de este 3 de agosto o

“Maduro no sabe lo que es alejarse de la silla presidencial”, añadió el miembro del Grupo IDEA, quien también señaló que “no me sorprende en absoluto, pero si me crea una gran tristeza por todas las expectativas que se crearon de que esta vez iban a reconocer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano expresado en las urnas el pasado 28 de julio”.

“Estos señores no pueden abandonar el poder ni respetar el resultado de las urnas porque lo que les espera es la cárcel”, puntualizó Arias, que también se refirió a la represión contra los manifestantes aseverando: “En Venezuela matar a una persona se llama homicidio y matar a todo un pueblo se llama chavismo”.