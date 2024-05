"Estamos eligiendo entre vivir en democracia o en tiranía": ONG Poder Ciudadano sobre elecciones en México

Este domingo se llevó a cabo una nueva concentración de la llamada 'marea rosa', una marcha convocada por diferentes organizaciones de la sociedad civil para defender la democracia y transparencia en las elecciones del próximo 2 de junio.

La llamada “Marea Rosa” comenzó a llegar en pequeños grupos de personas con banderas de los partidos de oposición: Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como su propia bandera nacional.

Las concentraciones que, se viven de manera simultánea en al menos 93 ciudades mexicanas, busca apoyar a la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Al respecto, Gaby Sterling, presidenta de la ONG Poder Ciudadano, habló en La Tarde de NTN24.

“Son 102 ciudades en las que se está defendiendo la democracia. Más que un tema de confrontación, estas marchas deben ser un tema de alegría”, dijo.

Gaby Sterling indicó que, hasta el momento, es triste que el presidente Andrés Manuel López Obrador intente dividirlos.

“Que no pensemos igual que AMLO no significa que seamos traidores. Aunque nos quite la bandera, nosotros vamos a llevar nuestras propias banderas”, puntualizó.

Asimismo, dijo que “es importante demostrar el poder ciudadano en las marchas y en las elecciones”.

“Estamos eligiendo entre vivir en democracia o en tiranía”, puntualizó.