"Esto ha sido diseñado a imagen de los intereses de Maduro": María Corina Machado sobre conferencia internacional

Este lunes, la cancillería de Colombia confirmó la asistencia de 20 delegaciones a la cumbre internacional convocada en Bogotá, la cual tiene como objetivo “reactivar las negociaciones que se iniciaron en Ciudad de México en agosto de 2021”.

La lista oficial de asistentes es: Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica y Turquía y el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Unión Europea.

A su vez, se espera que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no solo asista a la conferencia sobre Venezuela sino que también acuda a diversos encuentros con el presidente Petro.

Por otra parte, este 24 de abril, Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno que preside Gustavo Petro, dijo este 24 de abril desde el Congreso de Colombia que Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, no está invitado a la conferencia internacional convocada en la capital colombiana.

“No se sabe dónde está Guaidó. No es que quiera participar, no está invitado. Trascendió que yo lo había invitado, yo no lo conozco”, expresó Leyva.

“No he tenido contacto con él. Si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, acotó el canciller colombiano.

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, la precandidata presidencial, María Corina Machado, sostuvo: “es muy preocupante el contexto en el que se está dando este encuentro”.

“Después de cinco viajes que ha realizado el presidente Petro y su canciller a Venezuela, lo que uno termina concluyendo es que esto ha sido diseñado a imagen de los intereses de Maduro”, mencionó Machado.

“Si quieren demostrar el interés de diálogo empiecen liberando los presos políticos, sabemos que en Venezuela no hay un sistema judicial autónomo”, consideró.

Conforme a las elecciones primarias, la exdiputada a la Asamblea Nacional de Venezuela manifestó: “se ha convertido en la verdadera esperanza de la sociedad venezolana, pero si el CNE entra en juego puede ser el entierro de este ejercicio (...) El régimen actúa, el CNE está desesperado por controlar las primarias”.

“Hay quienes dicen que hay que cohabitar con la tiranía. Otros pensamos en ganar y cobrar a la tiranía para que nuestras familias e hijos puedan regresar”, añadió la coordinadora nacional de Vente Venezuela.