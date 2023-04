"Si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada": canciller Leyva sobre Guaidó

Este lunes, Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno que preside Gustavo Petro, dijo desde la Cámara de Representantes de Colombia que Juan Guaidó no está invitado a la conferencia internacional convocada en Bogotá.

“No se sabe dónde está Guaidó. No es que quiera participar, no está invitado. Trascendió que yo lo había invitado, yo no lo conozco”, expresó inicialmente Leyva.

“No he tenido contacto con él. Si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, continuó.

A estas declaraciones se suman otras emitidas, horas antes, por la Cancillería de Colombia, que refuerzan la desaprobación de que el expresidente interino de Venezuela asista al evento político.

Caso contrario al de la semana pasada, cuando el propio canciller Leyva, aseguraba ante los micrófonos de NTN24 que todos eran “bienvenidos” a la mencionada reunión pautada en la capital colombiana.

Sobre la metodología, participación y desarrollo del encuentro, el ministro Leyva sostuvo: “bueno, los 20 países están, yo no sé si usted se ha dado cuenta, están en la página de la cancillería. Ahí está el listado y el presidente Petro hace un pronunciamiento público”.

La situación se da posterior a que el miembro del partido político venezolano Voluntad Popular (Guaidó), confirmara a través de un comunicado: “acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie. He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro para este martes 25 de abril”.

Cabe recordar, que el también expresidente de la legítima Asamblea Nacional tiene prohibida la salida de Venezuela por los múltiples procesos judiciales que pesan en su contra.

No obstante, su viaje al país vecino (Colombia) logró burlar una vez más la estricta vigilancia que padece por parte del régimen chavista.

Está previsto que representantes de 20 países, incluido Estados Unidos, se reúnan este martes en Bogotá en un intento de generar propuestas para reactivar las negociaciones que se iniciaron en Ciudad de México en agosto de 2021; conversaciones que entraron en un punto muerto.

Si bien desde el seno de la oposición venezolana apoyan la iniciativa para destrabar la negociación en México, temen que la propuesta de hablar en Bogotá termine dispersando los esfuerzos para una salida negociada a la falta de garantías que, de momento, ofrece Maduro.