Expresidente mexicano Vicente Fox arremete contra AMLO: "No te queda más que renunciar"

El expresidente mexicano Vicente Fox Quesada arremetió contra el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador y la candidata oficialista a la Presidencia, Claudia Sheinbaum.

El pronunciamiento de Fox Quesada, quien gobernó al país entre 2000 y 2006, surge a pocos días de comenzar la carrera a la Presidencia de México donde Sheinbaum busca ser elegida y continuar con el legado de AMLO.

“Presidente, colorín colorado, este cuento de mentiras se ha acabado. No te queda más que renunciar, no te queda más que reconocer la verdad. En todos los frentes tienes ataques, en todos los frentes sigues mintiendo. No es posible que pretendas engañarnos más… los mexicanos somos libertarios, somos demócratas y te habremos de echar para afuera el próximo junio”, dijo en un video publicado en la red social X.

En cuanto a Sheinbaum, el exmandatario y detractor del Gobierno AMLO señaló que la candidata oficialista de Morena “no tiene nada que ofrecerle a los mexicanos”.

“A tu seguidora, a Claudia, no tiene nada que hacer en este país, no tiene que ofrecerle a México y a los mexicanos, es una mala calca tuya y será tan mala o peor presidenta que lo que tú has sido”, aseveró.

Es de mencionar que para junio de 2024, alrededor de 97 millones de mexicanos están llamados a las urnas para las elecciones federales donde definirán al nuevo presidente de México, 128 senadurías y 500 diputaciones federales.

Según un consolidado de encuestas de la firma Oraculus, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum suma 64% de las preferencias de votos, mientras que en un lejano segundo lugar, con 31% de apoyo, se ubica la senadora de origen indígena Xóchitl Gálvez, candidata de una coalición de los partidos tradicionales PRI, PAN y PRD.