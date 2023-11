Extenista que fue número uno del mundo le envió contundente mensaje a Javier Milei por su triunfo en Argentina

El extenista chileno Marcelo Ríos, quien llegó a ocupar en 1998 durante algunas semanas la posición número uno del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), sorprendió a sus seguidores al expresar su opinión sobre el triunfo de Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina.

Ríos se mostró satisfecho con la victoria de Milei y decidió declarar sus preferencias políticas por el denominado libertario.

“Quiero darme el tiempo para felicitar al pueblo argentino. Creo que es un nuevo comienzo, de un país que ha sufrido mucho”, expresó Ríos que llevó en tiempos pasados a Chile a la primera plana del tenis mundial.

Conocido como el ‘Chino Ríos’ en sus tiempos como profesional, el extenista también hizo una polémica declaración al apuntar contra el Gobierno de su país que encabeza el presidente Gabriel Boric.

“Ojalá nos ayude también de rebote a sacarnos esta mier(…) de Gobierno que tenemos”, agregó en un ataque a Boric y sus autoridades chilenas.

Para Ríos, el Gobierno de Milei “será de gran ayuda para Surámerica”. “Ojalá este sea un gran paso a la libertad y puedan tener un país como se corresponde que ojalá un día nosotros lo tengamos”, afirmó.

El exnúmero uno del mundo terminó su mensaje, que hizo parte de un video que publicó en el perfil oficial de su cuenta oficial en la red social de Instagram, con un emotivo “grande Milei”.

Este domingo 19 de noviembre el libertario Javier Milei, de 53 años, se convirtió en el presidente electo de Argentina.

El primero en pronunciarse ante la difusión de los resultados fue el oficialista ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, quien reconoció en un discurso su derrota en la segunda vuelta.

"Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y transparente que respeta siempre los resultados", indicó Massa.

"Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años", agregó.

Minutos más tarde, las autoridades electorales publicaron los primeros datos oficiales de los comicios que mostraron cómo fue la victoria de MIlei, escrutado el 97,48%: Javier Milei, 55,76% (14.245.694 votos), Sergio Massa, 44,23% (11.298.693 votos).

Este resultado significa un giro radical en la política del país suramericano, en medio de una profunda crisis económica que ha llevado a una inflación interanual del 142%.