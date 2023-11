Sergio Massa continuará al frente del Ministerio de Economía y definió equipo de empalme con Javier Milei

Sergio Massa, el candidato del oficialismo que fue derrotado por Javier Milei en la segunda vuelta presidencial en Argentina, anunció este lunes que continuará al frente del Ministerio de Economía bajo la administración de Alberto Fernández.

El ministro confirmó su permanencia luego de que se especulara, tras la difusión de los resultados de la jornada electoral del domingo, con que dejaría el cargo antes del cambio de Gobierno programado para el próximo 10 de diciembre.

Tras confirmar su permanencia hasta el fin del mandato, el ministro reunido con su gabinete puso a disposición del presidente Alberto Fernández el equipo para la transición en la cartera de la economía.

El equipo que hará la transición ante la llegada de Milei estará a cargo de Gabriel Rubinstein, Leonardo Madcur, Raul Rigo y Miguel Pesce por el Banco Central de la República Argentina.

También participaron de la reunión de trabajo Leonardo Madcur, Marco Lavagna, Flavia Royon, Matias Tombolini, Lisandro Cleri, Germán Cervantes, Guillermo Michel y Eduardo Setti.

Este domingo 19 de noviembre el libertario Javier Milei, de 53 años, se convirtió en el presidente electo de Argentina.

El primero en pronunciarse ante la difusión de los resultados fue el oficialista ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, quien reconoció en un discurso su derrota en la segunda vuelta.

"Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y transparente que respeta siempre los resultados", indicó Massa.

"Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años", agregó.

Minutos más tarde, las autoridades electorales publicaron los primeros datos oficiales de los comicios que mostraron cómo fue la victoria de MIlei, escrutado el 97,48%: Javier Milei, 55,76% (14.245.694 votos), Sergio Massa, 44,23% (11.298.693 votos).

Este resultado significa un giro radical en la política del país suramericano, en medio de una profunda crisis económica que ha llevado a una inflación interanual del 142%.