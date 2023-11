"He solicitado a la fiscal general su renuncia": Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala

Bernardo Arévalo mantuvo en las últimas horas reuniones con representantes del Congreso de Estados Unidos, funcionarios del Departamento de Estado y centros de pensamiento en los que analizó la situación del país centroamericano, en el que asumirá el cargo el 14 de enero. Su visita se produce cuando hace una semana la justicia electoral guatemalteca suspendiera a su partido, el Movimiento Semilla.

En los últimos tres meses, la Fiscalía, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, intentó anular el registro del partido del mandatario electo. Funcionarios del Ministerio Público llevaron a cabo allanamientos e investigaciones sobre los miembros o las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, acciones que fueron vistas como un intento de alterar los resultados electorales del 20 de agosto en los que Arévalo fue el candidato ganador.

En todo este largo proceso de transición en Guatemala, Arévalo ha recibido el apoyo de Estados Unidos y otros países de la comunidad internacional.

Bernardo Arévalo se conectó con Cuestión de Poder de NTN24 y aseveró que le ha solicitado la renuncia al a fiscal general una vez asuma el cargo y que, de no acatar la petición, buscará la manera de sacarla.

“Yo públicamente he solicitado a la fiscal general su renuncia y espero que el 14 de enero que vea que hay un cambio efectivo de poder tenga la motivación suficiente para hacerlo al ver que ya se acabó la configuración corrupta con la que se operaba, si no lo hace vamos a ver las opciones legales dentro del marco de lo que establece la Constitución buscar una solución”, aseveró.

Además, señaló que no será necesario un juicio político en el Congreso, en donde tiene la minoría a su favor: “El procedimiento establecido en ley para destituir a la fiscal es que sea encontrada culpable de un delito y ese es el procedimiento establecido, hay una contradicción en el hecho de que los casos legales tiene que ser enderezados por el Ministerio Público, no es un juicio político lo que se necesita si no una acción de otra naturaleza”.

Arévalo también aseveró que su posesión como presidente será inevitable, pero que sus enemigos políticos seguirán buscando la manera de evitarlo: “No me cabe duda que van a seguir intentado que yo tome posesión, creo que las condiciones no están dadas, el cierre del proceso electoral el 31 de octubre con la publicación oficial de los resultados ya lo hace inalterable”.