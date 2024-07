Joe Biden asegura que solo se retiraría de la carrera electoral si el “Señor Todopoderoso” se lo pidiera

Tras el debate presidencial que se llevó a cabo el pasado 27 de junio entre el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el actual presidente de la nación, Joe Biden, se ha hablado mucho de un posible retiro del líder demócrata de la carrera por la Casa Blanca.

Esto porque tanto expertos, políticos como ciudadanos consideran que Biden no demostró estar al nivel del debate y su participación solo ha generado “pánico” entre los demócratas, que estarían poniendo en duda su continuidad como candidato a la Presidencia.

Sobre esto, fue el mismo Biden el encargado de aclarar su futuro como candidato presidencial, asegurando que solo se retirará si el “Señor Todopoderoso” interviene y le dice que abandone la carrera electoral.

Durante una entrevista emitida por la cadena ABC, el presidente de los estadounidenses comentó que: “Si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara la carrera electoral, me bajaría de la carrera, pero el Todopoderoso no va a bajar”.

El demócrata, de 81 años, explicó durante su diálogo con el periodista George Stephanopoulos que su mala actuación en el debate presidencial de la semana pasada se debió a que estaba “exhausto” y “enfermo”.

De hecho, calificó como un “mal episodio”, en el que estuvo pasando por un “fuerte resfriado” que lo agotó y lo hizo pasar “una mala noche”.

Además, de que se “despistó” por los gritos de su contrincante, Donald Trump, que incluso cuando estaba respondiendo “una pregunta y le habían apagado el micrófono seguía gritando”.

Biden sostuvo que es “la persona más calificada para derrotar” a Trump en las urnas, además de que sabe “cómo hacer las cosas”.

Estas palabras del líder demócrata llegan unos días después de que la Casa Blanca respondió a los rumores de su supuesto retiro de la carrera por la Presidencia.

Karine Jean-Pierre, secretaria de Prensa de la sede del Ejecutivo, dijo que el mandatario "no está en absoluto" considerando retirar su candidatura a un segundo mandato.

Esto ocurre en el momento en el que se multiplican las dudas sobre su agudeza mental tras su desastroso debate contra Donald Trump.

"Sigue haciendo campaña", dijo la funcionaria, que también añadió que el demócrata hará campaña los próximos días en Wisconsin y Pensilvania, dos "estados bisagra" en el norte del país, es decir donde el voto varía en función del candidato y otros factores y no tanto del partido, lo que los convierte en esenciales para ganar unas elecciones.

Casi una semana después del debate, Biden no ha logrado borrar la fuerte impresión que dejaron esos 90 minutos en los que se trabó al hablar, tuvo la mirada perdida por momentos y llegó a perder el hilo de lo que decía.