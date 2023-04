Las reacciones tras los cambios en el gabinete anunciados por el gobierno de Gustavo Petro

Este miércoles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer los nuevos nombres que integrarán su gabinete, luego de la crisis desatada tras el rompimiento de la coalición anunciada por él mismo el pasado martes.

El mandatario hizo cambios en siete carteras, entre ellas, Hacienda, Agricultura, Interior, Salud, Ciencia, TIC y Transporte.

Una de las primeras colectividades en reaccionar a los cambios fue el Partido Verde, quien hasta el momento hace parte de la coalición de Gobierno.

“El cambio que lidera su Gobierno tiene el respaldo de nuestro Partido Verde. Superar la corrupción, disminuir la desigualdad, consolidar la paz, modernizar la economía, avanzar en la reforma rural integral, son tareas inaplazables”, sostuvo.

No obstante, la senadora opositora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, señaló que “el país necesita, hoy más que nunca, estar del lado de las instituciones”.

“Me preocupa ese tweet del presidente haciendo una invitación a la guerra”, agregó Valencia durante la plenaria del Senado. “El señor presidente tiene que serenarse y calmarse (…) hoy el legado que está dejando es que solo le interesa destruir”, agregó.

Por su parte, el excandidato presidencial por el partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, se refirió a algunos de los nombramientos hechos por el presidente Petro para rearmar su equipo de Gobierno.

“Ricardo Bonilla, uno de los artífices del desastre financiero en la alcaldía de Bogotá, un clientelista acostumbrado a hacer caso que fue penado disciplinariamente y fiscalmente, frente a las finanzas del país. El cambio para peor, siempre con Petro”, dijo Gómez sobre el nuevo ministro de Hacienda.

Además, sobre la salida de Cecilia López del Ministerio de Agricultura, explicó que se dio por sus declaraciones “llamando a la sensatez”.

“El cambio en el Ministerio de Agricultura se alinea con el del Trabajo: comunistas puras, de la entraña del chavismo más radical. El video de Cecilia López llamando a la sensatez no gustó mucho, no es de la línea radical del ‘decrecimiento’”, indicó.

De a poco, cada uno de los ministros salientes se han ido pronunciando tras el anuncio de Gustavo Petro.

Uno de los primeros en hacerlo fue Alfonso Prada, quien hasta hoy se desempeñó como ministro del Interior.

“Mi gratitud presidente Petro por permitirme acompañarlo en su Gobierno. Todo mi afecto y el deseo de que en esta nueva etapa, podamos alcanzar los sueños de cambio que Ud representa, que son los de los colombianos”, aseguró.

De la misma manera lo hizo Sandra Urrutia, quien dejó su cargo como ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

“Gracias presidente Petro por la oportunidad de pertenecer al #GobiernoDelCambio. Fue un orgullo trabajar con usted, junto a mis compañeros del gabinete de Gobierno, en favor de los colombianos”, manifestó.

“Me voy con la satisfacción del deber cumplido, en estos siete meses se trazaron las hojas de ruta en conectividad y transformación digital para conectar a Colombia, a su gente y con su gente”, agregó.