¿Quiénes son los nuevos ministros que llegan al gabinete del presidente Petro?

El Gobierno de Colombia confirmó este miércoles 26 de abril los cambios que hizo el presidente Gustavo Petro en su gabinete luego de que les pidiera la renuncia protocolaria a todos sus ministros.

El gabinete, ese sentido, sufrió cambios de liderazgo en siete de sus ministerios que reflejan lo que el mismo Petro definió como el fin de la coalición con la que inició el nuevo Gobierno en Colombia el pasado 7 de agosto.

Aunque se mueve menos de la mitad del gabinete, los cambios se dan en dependencias claves que manejan los hilos del Estado como lo son el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior.

Además, también se mueve el Ministerio de Salud de donde sale Carolina Corcho, el rostro visible de la reforma a la salud que impulsa el Gobierno Petro y que se ha convertido en el principal tema de debate en la sociedad colombiana.

Estos son los perfiles de los nuevos ministros

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud

Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, durante el periodo en el que Gustavo Petro fue alcalde. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014.

En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima. También fue alcalde de Ibagué.

Reemplaza a la cuestionada desde diversas orillas políticas, Carolina Corcho. Es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y tiene estudios en cirugía cardiovascular, en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia).

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda

Es el actual director de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter). Es economista y ha sido docente de las universidades Javeriana y Nacional, así como miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE).

Fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá entre enero de 2002 y abril de 2015 y ha asesorado a Petro, en diferentes temas económicos, como las pensiones.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior

Velasco, abogado, es el actual Consejero Presidencial para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Fue representante a la Cámara entre 1998 y 2006 y, luego, senador entre 2006 y 2022.

Jhénifer Mojica, ministra de Agricultura

Jhénifer Mojica Flórez, abogada, es la actual directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y ha hecho parte de diversos procesos con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

William Camargo Triana, ministro de Transporte

Camargo, ingeniero, es el actual presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). En su hoja de vida también se revela que fue secretario de Movilidad de Cali, director del Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá.

También fue director de Vías, Transporte y Servicios Públicos de Planeación Distrital en Bogotá D.C.

Yesenia Olaya, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación

Olaya es la actual viceministra de Talento y apropiación Social del Conocimiento de Minciencias.

Tiene un doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se ha desempeñado como coordinadora académica del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University.

Es oriunda de Tumaco, Nariño, y tiene amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afrolatinoamericanos y de educación inclusiva, entre otros.

Mauricio Lizcano, ministro de las TIC

Es el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Es abogado de la Universidad del Rosario. Fue representante a la Cámara en el periodo 2006-2010 y senador de la República entre 2010 y 2018.

Entre su experiencia profesional se cuentan cargos como secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre 2004 y 2005,; asesor de despacho del Ministerio de Comunicaciones, en 2003; consultor PNUD Ministerio del Interior y de Justicia, en 2003, y secretario de Tránsito de Manizales, en 2002.