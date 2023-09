"Los que piensan que me van a quebrar, sépanlo, presa o muerta no me van a callar": Cristina Fernández sobre la reapertura de dos causas en su contra

En medio de un evento político con motivo de saludar a los militantes de su coalición Unidad Ciudadana, Cristina Fernández se refirió a la reapertura de dos causas en su contra.

"No me conocen… Los que pensaban, o piensan, que me van a quebrar, no me conocen", señaló la vicepresidente argentina.

Asimismo, de forma implícita, Fernández de Kirchner también hizo referencia al intento de asesinato que padeció en septiembre de 2022.

“Muerta o presa, no me importa, pero no me voy a callar nunca, sépanlo”, sentenció la expresidenta de la nación albiceleste.

La exjefa de Estado aprovechó el encuentro desarrollado en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), para repasar “algunos de los logros” de sus gestiones al frente del país.

"Tenemos que recordar esa Argentina donde a los argentinos les alcanzaba la plata porque no solamente llegaban a fin de mes, sino que además podrían ahorrar", mencionó Fernández.

"Una Argentina donde muchos por primera vez tuvieron un aire acondicionado en su casa, donde por primera vez pudieron comprarse un autito o la casa, o poner una pieza más o que los pibes vayan a la Universidad... Esa Argentina donde muchos pudieron conocer el exterior o irse de vacaciones, porque nunca lo habían hecho, una Argentina donde nos reconocieron en el 2012 que habíamos duplicado la clase media", acotó.

Las causas judiciales en contra de la exmandataria tienen que ver con las siguientes acusaciones: “asociación ilícita, lavado de dinero, y el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en 1994”.

De ese modo, la Cámara Federal de Casación argentina revocó el sobreseimiento con el que un tribunal de primera instancia había beneficiado a la número dos del gobierno que administra Alberto Fernández.