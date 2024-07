María Corina Machado cerró su gira por el oriente en Monagas: Agradezco a todos los que han arriesgado algo por estar aquí

Varias detenciones y confiscaciones de equipos se han producido previo a la visita de María Corina Machado en Monagas, a pesar de eso, sus seguidores de volcaron a verla.

María Corina Machado dijo que el cierre de Oriente tenía que ser en Monagas, "tierra de gente noble, valiente y honesta. Quise estar aquí para darle un tributo y un agradecimiento a cada venezolano que ha entregado todo por nuestra causa".

"Esto es una lucha espiritual, y el bien siempre gana. Y vamos de la mano de Dios en este camino", dijo, previo a una jornada de oración este domingo en todo el país.

"Agradezco a todos los transportistas de este país, que han dado todo, que se han arriesgado incluso a que les quiten sus equipos para que pudiéramos encontrarnos hoy. A los docentes que han estado en primera fila en todas las concentraciones. A las enfermeras y el personal de salud que han arriesgado su vida en estos años de tragedia humanitaria".

"A los estudiantes. Cada uno de ustedes, que me agarra y me dice “María Corina, no me quiero ir”. Yo les digo: no se van a ir".

EMPLEADOS PÚBLICOS; AQUÍ NO VIENE VENGANZA

Machado agradeció a los empleados públicos de ministerios, alcaldías, gobernaciones; "que aún siendo perseguidos, han alzado su voz y nos han acompañado. Y a quienes no les han permitido venir, les quiero asegurar que aquí no habrá persecución, aquí no viene venganza".

"Vamos a garantizarles en el gobierno de Edmundo González la seguridad y el respeto que este régimen les ha arrebatado. Vamos a poner a este país a producir y ustedes van a ganar bien sirviéndole al Estado, y solo serán evaluados por sus méritos, no por sus ideas".

También le habló a los venezolanos de las Misión Vivienda, "donde el régimen ha condicionado la permanencia de algunos venezolanos. Nosotros creemos en la propiedad privada y quienes quieran viviendas, nosotros vamos a darles su título de propiedad. Nunca más el Estado amenazará con dejar sin su techo a una familia. Queremos que sean propietarios de sus tierras, de sus hogares, de sus negocios".

VAMOS A SELLAR EL REGRESO DE NUESTROS HIJOS

"Quiero agradecerle a todas las mujeres de Venezuela, a todas las madres, abuelas. A todas aquellas que, como yo, tenemos nuestros hijos lejos; a todas aquellas que están lejos y tienen sus hijos aquí. Ustedes saben lo que una madre está dispuesta a hacer para defender a su familia: todo. Este 28 de julio vamos a defender a nuestros hijos, es por nuestros hijos que vamos a salir a ganar. Ese día se va a sellar el regreso de nuestros hijos a casa".

"Como madres y padres vamos a salir a defender ese voto el 28 de julio".