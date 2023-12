María Corina Machado no acudirá al Tribunal Supremo a reclamar su inhabilitación política: "Yo estoy habilitada"

La líder opositora, María Corina Machado, dejó entrever este miércoles 6 de diciembre que no acudirá a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a interponer un amparo contra su inhabilitación política, como lo sugirieron las partes en las negociaciones en Barbados.

Estados Unidos ha sido enfático al asegurar que si no ve avances en la habilitación de los opositores, especialmente en el caso de Machado, volverán las sanciones que había levantado a Venezuela.

VEA TAMBIÉN Tarek William Saab anunció órdenes de captura contra varios líderes opositores venezolanos o

Para Washington ésta sería una muestra de la buena fe del régimen en avanzar políticamente hacia unas elecciones libres en Venezuela, pero Maduro no ha dado señales de una intención en ese sentido.

Por el contrario, mantiene las inhabilitaciones y desconoció los resultados de las primarias en las que Machado resultó ganadora con más del 90 por ciento de los votos.

El pasado 30 de noviembre, Noruega – mediador entre la oposición y el régimen en la mesa de diálogo- presentó como hoja de ruta que los inhabilitados acudan al máximo tribunal, controlado por el chavismo, para que éste responda a la demanda.

Sin embargo, Machado considera que no hay acto que pueda recurrir “si no existe”. “No he cometido delito alguno. Tampoco he sido notificada, es un acto inexistente. Yo estoy más que habilitada".

Sin embargo, dijo que "esto es un proceso en desarrollo y hasta que no se cumplan los acuerdos no tomaré una decisión definitiva. Aquí no se imponen vías ni lapsos".

Para María Corina Machado la participación en el referendo sobre el Esequibo “es el fin de un ciclo político”.

“Es importante que lo procesemos” como tal, dijo la candidata venezolana María Corina Machado en rueda de prensa este miércoles, al referirse a la participación del pasado domingo en el referendo que promovió Maduro.

VEA TAMBIÉN Venezuela acusa a Guyana de "agravar la controversia" y de ordenar la instalación del Comando Sur en el Esequibo o

A pesar de que la evidencia dejó al desnudo la escasa participación popular ese día, el Consejo Nacional Electoral aseguró que más de la mitad del padrón electoral, o 10,4 millones de personas votaron en la consulta de cinco preguntas con la opción de sí o no, para apoyar las acciones del régimen en su disputa con Guyana.

Machado aseguró que el CNE quedó desnudo porque “ni ellos mismos creen en los resultados”, por lo que pidió para las próximas elecciones presidenciales una “organización y participación ciudadana sin precedentes. Esto requiere plataforma robusta”.

Se trata, según ella, “del fin de un ciclo político y el inicio de una nueva era, político, social y cultural, es importante que lo procesemos, es una fecha de una Venezuela unida”.

A pesar de su posición en contra de las políticas de Maduro, Machado envió un mensaje a Guyana. “No se equivoque, el repudio de los venezolanos al referendo es un repudio a Maduro, es el entendimiento de que hoy los derechos de Venezuela sobre el Esequibo están en riesgo, los venezolanos sabemos que el Esequibo es de Venezuela y estamos dispuestos a defenderlo y recuperarlo”.

Abogó por presentar los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia. “Tenemos hasta el 8 de abril para que ve pueda presentar su contramemoria ante la CIJ que soportan la posición histórica de Venezuela”.