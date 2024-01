Plataforma Unitaria denunciará ante Noruega la violación del Acuerdo de Barbados y sigue reconociendo a María Corina Machado como candidata

En rueda de prensa de la Plataforma Unitaria, el jefe de la delegación de la oposición, Gerardo Blyde, exigió que se respete el Acuerdo de Barbados que hasta ayer, aseguró, "está siendo violado de manera parcial" por la contraparte con la persecución a opositores y la inhabilitación política de María Corina Machado.

Este viernes por la tarde, el Tribunal Supremo de Justicia emitió la decisión sobre la candidata Machado, a quien le ratificaron la inhabilitación política por 15 años, así como contra Henrique Capriles, a pesar de ni si quiera declararon su derecho de ir a juicio para que ambos se defiendan.

Blyde anunció que llevarán a los mediadores de Noruega una queja formal de "violación parcial" de los acuerdos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Además, pidió a los presidentes acompañantes -que reconocen el acuerdo como una vía para una salida democrática a la crisis en Venezuela- que procuren el respeto al documento.

Específicamente se refirió a los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil, Lula Da Silva, de Francia, Enmanuel Macron, entre otros, quienes han dicho públicamente que reconocen el Acuerdo de Barbados.

Blyde insistió en que la Plataforma Unitaria no ha pedido sanciones ni ha formado parte de las negociaciones de que se levanten como un incentivo a Maduro. "Lo que nosotros queremos es avanzar al proceso electoral. Que se cumplan los acuerdos. Ellos tienen su propio canal de comunicación. Ellos están evaluando su situación".

Blyde recordó que el acuerdo establecía la libertad de la oposición de elegir al candidato, “pues bien; hay una candidata y sus derechos deben ser respetados”, es por esto que se negoció una ruta legal para que se diera respuesta al caso de Machado”, como la notificación de su proceso ante la Contraloría y su derecho a la defensa, algo que se le negó ayer con la ratificación de la inhabilitación.

Por ello están preparando y terminando las denuncias que presentarán ante el facilitador noruego. “Denunciamos la violación parcial del Acuerdo de Barbados, estamos conversando de cómo han venido desintegrándose los acuerdos”.

Una de las señales de retroceso es la persecución a los facilitadores políticos de María Corina Machado, como el caso de Roberto Abdul, así como la ley que pretende perseguir a las organizaciones no gubernamentales que persisten y resisten en Venezuela para llevar ayuda social.

“Exigimos que se cumpla todo el acuerdo , no por pedacitos, exigimos el cese de la persecución , que esa decisión (del TSJ) sea revertida por haberse violado el procedimiento de un juicio, esto no es un juicio sumario, debe revertirse y volverse de nuevo al estatus anterior”, dijo.

Dijo que conversa a diario con la candidata Machado quien tiene como única agenda la vía electoral, libre y pacífica.

Blyde explicó que las sanciones contra Machado y Richard Mardo eran similares, sin embargo a él se le habilitó y a la candidata se le ratificó la prohibición de participar en cargos de elección popular.

“Que por cierto son habilitaciones temporales producto del aparo cautelar, todo el mundo sigue con la espada de Damocles. Esto no es casualidad que quien viene de ser nuestro candidato en el último proceso electoral (Capriles) y quien además apoya a las primarias también sea inhabilitado, se veía mal dejar solo a María Corina y le ratificaron la inhabilitación a Capriles”.

“Nosotros no avalamos actos de violencia, magnicidios, golpes de estado, ruptura del orden si mas bien luchamos para mantener el orden, y la única vía que tiene esta delegación es elecciones libres y que podamos convivir los venezolanos, y que regreses nuestra gente. Si no fuera así no se sentarían (los del régimen) a conversar con nosotros porque ellos lo saben; el mandato que siempre recibimos de los actores políticos es lucha democrática y enfóquense en esa ruta electoral, por lo que rechazamos cualquier intento de locuras que puedan grupos aislados tener en la mente”.

De estos supuestos planes magnicidas no le han entregado las pruebas, como lo prometieron públicamente.