Machado tras la detención de su equipo: Si creen que con esto me van a aislar, se equivocan; esperamos más que buenos deseos de la comunidad internacional

La líder venezolana María Corina Machado se dirigió al país en rueda de prensa tras la detención de dos de sus más cercanos colaboradores y la orden de aprehensión contra otros más, entre ellos su mano derecha, Magali Meda, por orden del fiscal Tarek William Saab.

Los dos detenidos de este miércoles son Henry Alviarez y Dignora Hernández.

Además, se ordenó la detención contra Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola y Magali Meda.

"Hoy es un día que pasará a la historia como el día de la infamia. El régimen por la fuerza, por las malas, puede retrasar la transición, pero no puede frenarla, esto ya está en proceso, hoy se libraron órdenes de detención contra nueve venezolanos, la mayoría de nuestro comando, y dos fueron secuestrados".

"Toda la comunidad, pero especialmente el régimen sabe en qué andamos. Nos siguen paso a paso, interceptan las comunicaciones, se meten en reuniones, nos trancan carreteras, saben en qué andamos, estamos organizando un país para avanzar en una ruta en la cual vamos a derrotar a Maduro en elecciones limpias y libres, todos los integrantes de este movimiento nos dedicamos a esto, a llevar esperanza".

"Todo lo que dijo el fiscal del terror es falso, todo es mentira. Ayer veíamos el informe de la Misión de Naciones Unidas que se refería al modus operendi de persecución que aplica el sistema, imagínense el trato que recibió Emil Brandt para obligarlo a decir todo lo que dijo. Yo quiero decirle a Emil que yo confío en él, se lo digo a su familia, quieren sembrar dudas, lo mismo a mis hermanos, Henry Alviarez y Dignora Hernández, los vamos a liberar a todos".

"Todo el mundo se pregunta por qué hacen esto horas antes de la postulación, la respuesta es obvia, el régimen quiere cerrar el camino al cambio, a la libertad, porque no hay manera que puedan ganar una elección contra nosotros. Quiero pedir a los venezolanos que entiendan que no es una señal de fuerza sino de profunda debilidad, nosotros tenemos más fuerza cada día que pasa, han atacado a ciudadanos ejemplares, a ciudadanos a quienes agradezco a Dios de haber coincidido en tiempo y espacio, gente que a mí me inspira cada día, y desde luego nadie es sustituible, pero si el régimen cree que con estas acciones me van a dejar sola, téngalo bien claro , nuestro equipo es Venezuela".

"Lo que ha pasado no había pasado nunca en Venezuela. Se llevan a siete jefes de comando solo por hacer su trabajo. ¿Qué va a hacer la Comunidad Internacional, de la cual esperamos mucho más que buenos deseos? Mucho más", sentenció.

"No podemos normalizar la represión", agregó. "Esto no es un proceso electoral, es la infamia tratando de cerrar el proceso electoral, la forma como esto se está haciendo, la crueldad que significa. Creen que con eso van a parar nuestra lucha y se equivocan, Venezuela hoy está más unida que nunca. tenemos que creernos la fuerza que tenemos. Esto es brutal, es cruel".

Machado pidió el apoyo popular: "Demos todos un paso al frente, no vamos a dejar de luchar y avanzar, que nadie lo dude, que algunos pueden creer que nos vamos a resignar con menos que eso, es un régimen débil y con profundas contradicciones, fracturas en lo interno, que perdió su base social que ya no compra a la gente con una bolsa de comida".