"Mi intención no es reestablecer relaciones con Nicolás Maduro sino con Venezuela": presidente de Paraguay en NTN24

Inicia en Nueva York la Asamblea General de la ONU (AGONU) que reúne a presidentes, primeros ministros, y jefes de Estado de los 193 Estados miembros con el objetivo de abordar importantes retos.

En el marco de este evento y en medio de una entrevista con NTN24, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, cuestionó la presencia del jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante el evento.

En conversación con el programa Club de Prensa de NTN24, el mandatario aseguró que su país está obligado a alzar la voz sobre lo que sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Paraguay está obligado a levantar la voz por la falta de libertades que hay en Venezuela, Cuba y Nicaragua”, indicó.

VEA TAMBIÉN Apertura de la 78 Asamblea General de la ONU quedó marcada por protestas en contra de Díaz-Canel o

Santiago Peña también se refirió al restablecimiento de las relaciones diplomáticas de su país con Venezuela.

“Mi intención no es reestablecer las relaciones con Nicolás Maduro, mi intención es reestablecer las relaciones con Venezuela. Yo no veo una política ideologizada. Los países tienen relación con los otros países y no con los presidentes”, recalcó.

Asimismo, dijo que “su intención es abrir esa representación y desde ese espacio poder ser una voz en la defensa con aquellos principios y valores que se tienen en el país”.

Cabe señalar que la asamblea, hasta el momento, ha quedado marcada por dos situaciones: protestas contra Díaz-Canel y el llamado a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Miguel Díaz-Canel llegó a la ‘Gran Manzana’ para participar en el segmento de alto nivel del 78 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Sin embargo, este 18 de septiembre un grupo de cubanos en el exilio se concentraron en las adyacencias de la sede de la ONU para recriminar al jefe del régimen cubano la falta de libertad de expresión, la persecución política y la hambruna existente en la isla caribeña.

A su vez, el secretario general de la ONU recibió por parte de varios países una solicitud sobre el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.