“Muchos de los demócratas dicen que no van a votar por Biden”: analista político sobre encuesta de intención de voto para las elecciones de 2024

El expresidente Donald Trump continúa tomando ventaja sobre el presidente Joe Biden en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos.

Según la más reciente encuesta realizada por The New York Times y el Siena Collage, el republicano, que sería su rival directo, supera a Biden en Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania, estados clave para la elección presidencial del próximo año.

El republicano está ganando en cinco de los seis estados clave donde los votantes evitan elegir a Biden no solo según el sondeo por su avanzada edad, sino también por su manejo de la economía que ha sido bastante cuestionada, además del tema migratorio.

Sobre los resultados de esta encuesta y el termómetro político de Estados Unidos, en el programa La Tarde de NTN24, conversó Andres Guilarte, encuestador para campañas políticas y analista político para WPA Intelligence.

Para el analista hay dos puntos muy importantes en esta encuesta, uno de ellos es que no solamente Donald Trump es quien está aventajando al presidente de Estados Unidos, Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también aventajan a Biden.

En segundo punto, Guilarte manifestó que estos resultados que han llevado a que el demócrata esté perdiendo en las encuestas no solo contra Trump, sino contra Haley y DeSantis, podrían deberse a lo que ha pasado en las dos últimas dos semanas y a las decisiones de la administración Biden.

“Lo que tenemos que ver es lo que está pasando en el medio oriente, lo que ha pasado con la respuesta de la administración Biden al conflicto de Israel y Hamás, porque vemos que muchísimos de los demócratas del ala más radical izquierdista están descontentos de que se esté apoyando a Israel y no a lo que está sucediendo en Palestina”, señaló el analista.

“Muchos de ellos dicen que no van a votar por Biden”, agregó Guilarte y de la misma manera enfatizó: “no diría que esos resultados de The New York Times son simplemente un reflejo de lo que va a pasar el próximo año, sino es un reflejo del sentimiento actual de muchos dentro del partido demócrata frente a la respuesta de la administración Biden con lo que está pasando en Israel”.