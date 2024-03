Nikki Haley puso fin a su campaña y dejó a Trump encaminado para un duelo con Biden en las elecciones presidenciales de noviembre

La exembajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, anunció el fin de su campaña en las primarias republicanas tras los resultados electorales del supermartes en Estados Unidos, dejándole el camino libre al expresidente Donald Trump para la nominación del partido.

Haley, quien se mantuvo firme como única rival de Trump, fue derrotada en 14 de los 15 estados donde se cumplían las primarias por la nominación republicana, incluidos los estados claves de California y Texas.

Este miércoles 5 de marzo, un día después de la jornada, la exembajadora aceptó la derrota y anunció el fin de su carrera con la que buscaba ser la candidata única del Partido Republicano en las presidenciales del 5 noviembre.

“Ha llegado el tiempo de suspender mi campaña (…), dije que quería que el pueblo estadounidense pudiera alzar su voz y eso hice (…). Pese a que no seré una candidata, no me detendré en utilizar mi voz en las cosas en las que creo”, afirmó.

Tras la jornada del martes 5 de marzo en Estados Unidos, el expresidente republicano Donald Trump fue declarado vencedor en 14 estados de los 15 en disputa: se impuso en Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, California, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Virginia.

Solo Vermont privó a Trump de una victoria absoluta y se decantó por Nikki Haley, la última política republicana que se interpuso en su camino por la nominación presidencial del partido.