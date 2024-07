"No sufro de ninguna enfermedad terminal": Edmundo González informa que no acudió a Portuguesa por resfriado

El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, informó que no podrá asistir al estado Portuguesa este miércoles, tal y como estaba planteado en el agenda de campaña, debido a que presenta síntomas de un resfriado.

"Comienza un día movido hoy, y comienza movido porque tengo un cuadro de resfriado que me impidió asistir a la concentración, movilización y caravana en Guanare, acompañando a María Corina Machado", expresó a través de un video publicado en sus redes sociales.

González Urrutia aprovechó la oportunidad para desmentir a Pedro Carvajalino, quien aseguró que el candidato suspendió la campaña electoral a causa de un supuesto padecimiento de cáncer terminal.

"Carvajalino, te volviste a equivocar. No sufro de ninguna enfermedad terminal, solo tengo unas manchas en la piel que son producto de fragilidad capilar. Eso mismo no pueden decir quienes le han metido la mano al hedario público, esas manchas sí no se quitan", resaltó.

La difusión de este dato desinformativo contra González ocurrió el 16 de julio de 2024, entre las 6:38 p. m. y las 10:00 p. m. según los registros de Cazadores de Fake News.

"La desinformación fue amplificada coordinadamente en portales web, X e Instagram para reforzar la narrativa de una falsa enfermedad grave, la cual ha sido negada en reiteradas ocasiones por el candidato opositor", señaló el portal.

Edmundo también condenó la detención del jefe de custodia de la líder opositora María Corina Machado, Milciades Ávila.