Papa Francisco sobre debate entre Trump y Harris: "Ambos están en contra de la vida, tanto el que echa a los migrantes como el que mata a los niños"

El papa Francisco responsabilizó este viernes a los candidatos presidenciales de Estados Unidos, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, de estar "contra la vida".

En el avión que lo llevó de regreso a Italia, el Santo Padre respondió a las preguntas de los periodistas sobre dos temas centrales en la carrera a la Casa Blanca: la migración y el aborto.

"Ambos (Trump y Harris) están en contra de la vida, tanto el que echa a los migrantes como el que mata a los niños", dijo Francisco.

"No soy de Estados Unidos, no voy a votar allí. Pero seamos claros, tanto el no dar a los migrantes la posibilidad de trabajar como el no brindarles acogida es un pecado, es grave", subrayó el máximo jerarca de la Iglesia católica.

"En la moral política, por lo general se suele decir que no votar es malo, no es bueno. Hay que votar y hay que elegir el mal menor. ¿Quién es el mal menor? ¿Esa señora o ese señor? No lo sé, que cada uno en conciencia piense", añadió.

El jesuita argentino, de 87 años de edad, regresó a Roma este 13 de septiembre, tras el viaje más largo y más lejano de sus once años y medio de pontificado, durante el cual visitó Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur.

Fue el pasado martes que la cadena televisiva ABC News realizó el primer debate presidencial entre la candidata por el partido Demócrata, Kamala Harris, y el abanderado del partido Republicano, Donald Trump, un evento crucial que buscaba convencer a los electores indecisos.

Ambos contendientes se enfrentaron en un debate en donde cada uno disponía de 90 segundos para responder sobre los temas que más les preocupan a los estadounidenses: la economía, la migración y el aborto.

Según analistas políticos, Harris superó a Trump en el debate, debido a que supo enfrentar al candidato republicano de manera coherente y calmada.

Sin embargo, añaden que lo sucedido en ese “cara a cara” no garantiza que influya en los resultados de las elecciones del próximo 5 de noviembre.