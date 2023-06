Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico fue asumida por Chile que la traspasará en un mes a Perú

Este miércoles Chile asumió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico pero, dentro de un mes, traspasará la posición a Perú según una fórmula implementada para que México no haga la transferencia de forma directa al país gobernado por Dina Boluarte.

Alberto van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, sostuvo que al asumir su país la presidencia se superan los contratiempos de este grupo entre Perú y México, cuyo gobierno se negaba a entregar la posición a Lima.

"Esta mañana se ha producido el traspaso de la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico desde México a nuestro país", dijo el canciller chileno.

“Chile ejercerá este cargo durante un mes y luego vamos a traspasar la presidencia pro témpore a Perú", acotó el diplomático de la nación del altiplano.

Sobre los planes a futuro de la Alianza del Pacífico, el ministro van Klaveren indicó: "los cuatro países seguimos igualmente comprometidos con el futuro de la Alianza y creemos que efectivamente podemos seguir avanzando para lograr la libre circulación de bienes, servicios, capitales y también de personas".

Según expertos, con esta iniciativa se destraba el conflicto entre Perú y México el cual tenía paralizado a este grupo cuyos integrantes representan el 41% del Producto Interno Bruto (PIB) de Latinoamérica con un mercado de más de 230 millones de personas.

Hasta ahora el bloque era presidido por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente rechazó entregar la presidencia de la Alianza a Perú tras calificar de "usurpadora" a la mandataria de ese país, Dina Boluarte, sucesora del cuestionado exjefe de Estado Pedro Castillo quien fue destituido.

“Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema. (…) No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, expresó al respecto el presidente mexicano

Cabe recordar que una vez ejercida la destitución de Castillo, Boluarte tomó las riendas del gobierno, acción que generó violentas protestas y una respuesta por parte de las fuerzas del orden del país andino que dejó al menos 54 fallecidos.