“El presidente trae una compaña en contra de la Corte”: analista sobre los ataques de AMLO al aparato judicial en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intensificó sus ataques al aparato judicial y acusó a los jueces de intentar dar un “golpe de estado técnico” contra su gobierno.

El mandatario ofreció estas declaraciones luego de que, una vez más, un juzgado federal ordenó suspender de manera definitiva la tala o desmonte en terrenos asignados a la construcción del Tren Maya, una de las obras más importantes de su gestión.

“Van a querer seguir parando las obras y no van a poder. No se van a poder cancelar las obras. Una cosa es que violen la constitución cobrando más de lo que cobra el presidente y otra es querer dar un golpe de estado neutralizando al poder ejecutivo para que no ejecutemos nada (...) sería un golpe de estado técnico”, aseguró AMLO.

Rodrigo Montes de Oca, exabogado de la Corte Suprema de Justicia de México, habló en el programa La Tarde de NTN24.

“El presidente trae una compaña en contra de la Corte, practicamente los menciona en todas las mañaneras”, aseguró.

Además, el analista hizo hincapié en que AMLO “está haciendo más es una campaña política”.

“Él lo que está intentando es volcar al pueblo y a todos sus aliados en contra de la Corte”, agregó.

En ese sentido, aseguró que “el presidente puede emitir un nuevo acto, pero lo que no puede es ir en contra de algún mandato de la constitución”.

“No hay un golpe de Estado en lo absoluto, la Corte Suprema está actuando dentro de las facultades constitucionales”, subrayó.