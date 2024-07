Presidente de Panamá retira al personal diplomático de Venezuela: "No puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad"

El Gobierno de Panamá, en cabeza del presidente José Raúl Mulino, ordenó el retiro del personal diplomático de Venezuela tras conocerse el resultado de las elecciones presidenciales del domingo.

“La frágil relación, establecida en los últimos años con la hermana república de Venezuela, se ha dañado de forma contundente en los últimos días”, sentenció en rueda de prensa el mandatario.

Según argumentó Mulino, la determinación se toma con base al cierre "unilateral" del espacio aéreo por parte del Gobierno de Venezuela el día viernes 26 de julio, así como por lo acontecido el día de ayer con las elecciones. “Fue un avasallamiento sobre el sistema democrático libre, abierto y transparente”, afirmó.

“No podemos mirar para otro lado ante el intento de golpe institucional a la decisión soberana del pueblo de Venezuela. Tengo claro que, dentro de la democracia todo, pero fuera de la democracia nada”, sentenció.

En su discurso, el mandatario centroamericano señaló que Panamá no será condescendiente a la manipulación a la política de expulsar ciudadanos a través de "nuestros países para descomprimir situaciones dramáticas que no se lograron resolver aún teniendo la totalidad del poder".

“La coyuntura actual no me permite otra cosa que ser enérgico. Los millones de venezolanos en su país y en el exterior merecen que se respete la genuina voluntad popular. Los principios y valores democráticos no son negociables”, añadió.

Mulino continuó con su discurso citando y aplicando la “Doctrina Betancourt”, elaborada a principios de los noventa, que plantea que “los regímenes que no respeten los derechos humanos y violen libertades no son merecedores del reconocimiento diplomático”.

“No puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad. El Gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela, poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas, que permitan conocer la genuina voluntad popular”, concluyó.

Según el único boletín del CNE hasta el momento, con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados dan al oficialista Nicolás Maduro el 51.2% de los sufragios y al opositor Edmundo González el 44.2%.