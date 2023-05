“Puede investigar todo lo que quiera”: Petro responde a inspección de la Fiscalía en el palacio presidencial tras escándalo de su jefa de gabinete

La Fiscalía General de Colombia adelantó este martes una inspección en el palacio presidencial, luego de que Laura Sarabia, jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, fuera involucrada por su exniñera, Marelbys Meza, en un caso de presunto abuso de poder.

Meza dijo a la revista Semana que tras un millonario robo en la casa de la funcionaria, ella fue trasladada en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a la Casa de Nariño para ser interrogada y sometida a una prueba con polígrafo.

El presidente Gustavo Petro respondió a la inspección y pidió a la Fiscalía General un informe sobre asesinatos de grupos criminales, entre ellos del clan del Golfo, el cual, según él, todavía no ha recibido.

“Puede investigar todo lo que quiera, pero yo le he solicitado un informe, que la Constitución Nacional me autoriza, para que nos diga en qué ha avanzado las investigaciones penales sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia”, indicó.

“Específicamente en la región Caribe y con diversas organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo. La constitución me permite ordenar ese informe y hasta el día de hoy no lo he recibido”, agregó.

Además, el mandatario, que se encuentra participando en Brasil en la cumbre de presidentes suramericanos, aseguró que el allanamiento se compara con lo sucedido en Perú contra el destituido Pedro Castillo.

Por su parte, la Fiscalía aclaró que se trata de una inspección judicial y no de un allanamiento relacionada con la investigación por el uso de un detector de mentiras en la sede del gobierno.