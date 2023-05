“Putin es un estratega que proviene del ámbito de inteligencia y por tanto sus objetivos no son militares, sino geopolíticos”: Fernando Cocho, analista internacional

El analista internacional y experto e intligencia, Fernando Cocho, conversó con el programa La Tarde de NTN24 sobre el nuevo paquete de ayudas para Ucrania y la cumbre del G7 que tiene lugar en Hiroshima, Japón.

Sobre la falta de reunión y acercamiento de Lula con su homólogo ucraniano, el invitado señaló que “hay un trasfondo geopolítico muy importante en todas las acciones que el presidente Lula ejecuta y que va a ejecutar en todas sus relaciones internacionales”.

Ante la petición de China de no ser la coerción económica de Estados Unidos, Fernando Cocho explicó que el gigante asiático lleva hace mucho tiempo diciendo que “durante 20 años hubo una estructura monopolar en el que, tras la caída del muro de Berlín, Estados Unidos gobernaba de manera omnímoda en el mundo, entonces ahora reclaman el papel de tener su capacidad geopolítica en el mundo”.

“Ellos están diciendo, entre comillas, que ahora es su momento y que no van a aceptar chantaje de los intereses geopolíticos de Estados Unidos y sus aliados”, añadió.

“Rusia, apoyado por China, tiene un control de presencia en África que ha desplazado a la antigua potencia que era Francia” además acotó que “ya está Rusia y China desplegándose por toda África e Hispanoamérica”.

El experto en inteligencia también se refirió al grupo Wagner y al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Sobre el grupo Wagner comentó que “ya no es solo un grupo de mercenarios o una sección solo del Ejército, es algo más. Y ese algo más llega evidentemente a choques con el que teóricamente es el jefe del Ejército ruso que es Putin”.

De hecho, el invitado señaló que Putin debe estar destituyendo generales porque muchos de ellos no siguen las directrices u objetivos “que Putin establece” y que no hay que olvidar que “Putin no es un militar, es un estratega que proviene del ámbito de inteligencia y por tanto sus objetivos no son militares sino geopolíticos”.