¿Qué efectos políticos deja la renuncia de Joe Biden a su candidatura en las elecciones presidenciales?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, luego de haber publicado una carta en la que renunció a su candidatura por la reelección, pidió que su sucesora como aspirante del Partido Demócrata en las elecciones del próximo 5 de noviembre sea su vicepresidenta Kamala Harris.

“Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”, escribió Biden.

Ante la renuncia del presidente, la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ofreció su primer discurso durante un evento programado con deportistas universitarios en la Casa Blanca.

“El legado de logros de Joe Biden durante los últimos tres años no tiene comparación en la historia moderna”, dijo Harris sobre el mandatario estadounidense, de quien también destacó su “honestidad y amor por el país”.

Al respecto, Ignacio Montes de Oca, periodista argentino; Robert Macaulay, abogado; y Patricia Sosa, analista, hablaron en La Noche de NTN24 respecto a la decisión de Biden de abandonar la carrera presidencial.

“La decisión de Biden no fue tomada con absoluta libertad, se puede decir que fue expulsado de la candidatura por las circunstancias”, dijo Ignacio Montes.

Asimismo, Robert Macaulay indicó que para cualquier republicano era obvio que no era posible que Biden llegara nuevamente a la presidencia. “Ellos debían tener su plan b y éste era Kamala Harris”, recalcó.

Por su parte, Patricia Sosa aseguró que dentro del Partido Demócrata se cree que Biden ha sido un buen presidente, “él ha gobernado de manera exitosa”.

“Lo que ha logrado Biden nunca lo lograría Trump”, remarcó.