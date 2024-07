Se aproxima la elección: Expertos electorales de la ONU llegaron a Venezuela y se reunieron con el canciller

El Panel de Expertos Electorales de la ONU llegó a Venezuela por invitación del Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento al Acuerdo de Barbados del 17 de octubre de 2023.

No se pierda | Destino América: conozca las 14 ciudades de Estados Unidos que serán el escenario de los más apasionantes encuentros de la Copa América ↓

Los cuatro expertos harán un informe interno para el Secretario General sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro busca su tercera reelección y Edmundo González Urrutia, candidato de la Unidad, es quien tiene la mayor preferencia en los sondeos, promovido por María Corina Machado.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado pide a la ONU acompañar las elecciones del 28J hasta la última etapa o

El informe del Panel incluirá recomendaciones sobre mejoras que se podrían realizar en futuros procesos electorales en Venezuela.

Los cuatro expertos, dos mujeres y dos hombres, tienen una amplia experiencia en áreas técnicas electorales y permanecerán en el país hasta unos días después de las elecciones.

"Sus miembros gozarán de plena libertad para reunirse con actores políticos y sociales, así como con autoridades y expertos electorales", dice el comunicado de la ONU.

El canciller Yvan Gil publicó una foto del encuentro la tarde de este martes.

Ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la líder opositora María Corina Machado pidió la semana pasada a los miembros del Consejo y a toda la comunidad internacional no abandonar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro para que -a menos de un mes de las elecciones presidenciales- se cumpla el Acuerdo de Barbados y esto permita que los venezolanos tengan un proceso electoral limpio y libre.

VEA TAMBIÉN "A Maduro lo va a sacar del poder la gente más humilde que quedó afectada por la migración que el régimen generó": analista político o

Durante su intervención, María Corina detalló la escalada represiva y de persecución contra dirigentes opositores y miembros del Comando de Campaña del candidato presidencial Edmundo González Urrutia.

Un Panel de Expertos Electorales es uno de los diversos tipos de asistencia electoral que pueden brindar las Naciones Unidas a solicitud de los estados miembros. A diferencia de las misiones de observación electoral de la ONU, que requieren un mandato específico del Consejo de Seguridad o la Asamblea General, y son muy poco comunes, los Paneles de Expertos Electorales no emiten declaraciones públicas evaluando la conducción general de un proceso electoral o sus resultados. Sin un mandato legislativo, la ONU no puede observar o evaluar públicamente los procesos electorales de un Estado Miembro y, por lo tanto, el Panel de Expertos no emitirá ninguna declaración pública.