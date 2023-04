Sin Macri ni Alberto Fernández en la contienda, ¿quién debería ser el próximo presidente de Argentina?

A Alberto Fernández le gustaría que Robert De Niro lo interpretara en una película sobre su vida; esa fue la respuesta que dio el jefe de Estado, en tono de broma, cuando le preguntaron qué actor le gustaría en caso de que se recreara su historia en un film.

Fernández dice que en su vida ha pasado por todo, sus detractores dicen que se monta películas en la cabeza, que sobrevivió a la crisis del coronavirus, a la guerra de Ucrania y Rusia, que administró la transición en su país, que Argentina creció después de China, entre otras cosas.

Algunos opositores argumentan que lo que debería reseñarse en el libreto de una eventual película sobre Fernández son sus promesas de campañas incumplidas y, en redes sociales, algunos internautas piden que renuncie.

La entrevista, que no solo ha desatado polémica por lo que mencionó el mandatario argentino, también provocó discusión porque el helicóptero oficial presidencial fue movilizado con la intención de llevar y buscar a Fernández.

No obstante, por las condiciones climáticas, el jefe de Estado no pudo usar la aeronave, así que se trasladó en un vehículo para llegar al lugar y luego para salir de él. Entre la Casa Rosada y la cancha de Ferro, en el barrio Caballito de Buenos Aires, donde se realizó la entrevista, hay una distancia de 7,6 kilómetros, por lo que las críticas no se hicieron esperar.

A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter el pasado 21 de abril, el presidente Fernández anunció que no buscará la reelección en los comicios de octubre y aseguró que es tiempo de que haya una renovación en las fuerzas políticas.

Recordemos que, un mes antes, el expresidente Mauricio Macri, líder de la oposición argentina, dio a conocer que no competirá en las elecciones generales, porque considera que "hay que ampliar el espacio político".

Por otro lado, el pasado diciembre, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció que no se presentará a ningún cargo en las elecciones generales, esto tras ser condenada a 6 años de prisión al ser hallada culpable de fraude al estado, con inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.

El 13 de agosto se llevarán a cabo las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ese día se definirán los candidatos de la oposición y del oficialismo. Luego competirán en las elecciones generales del 22 de octubre, donde se elegirá al presidente, la mitad de la Cámara Baja y un tercio de la Cámara Alta. En caso de que el aspirante presidencial no alcance el 45 % de los votos, o que superando el 40 % tuviera una diferencia menor a 10 puntos porcentuales con su contendor, habrá segunda vuelta el 19 de noviembre.