Todo lo que debe saber sobre las Elecciones Primarias de la oposición venezolana que se realizarán este domingo 22 de octubre

Este domingo 22 de octubre se desarrollarán las Elecciones Primarias de la Oposición en Venezuela, una jornada electoral en el país latinoamericano donde distintos sectores de la oposición se agruparon con el fin de elegir una figura política que se enfrente al régimen chavista en las urnas.

Según afirmó la directora de la Organización Social Gran Acuerdo Venezuela, María Corina Rivodó, la preparación de las elecciones ha sido “una hazaña y un esfuerzo ciudadano”.

“Nos hemos encontrado con la necesidad de hacer estas primarias, básicamente nosotros mismos los voluntarios, partidos políticos de oposición y organizaciones de la sociedad civil”, afirmó.

¿Qué se elige?

Los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al candidato o la candidata unitaria que se enfrentará a la cabeza del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, en los comicios presidenciales de 2024.

¿Quiénes son los candidatos?

La carrera por lograr la candidatura opositora a las presidenciales del próximo año inició con la inscripción de trece candidatos: Andrés Caleca, Andrés Velásquez, Carlos Prosperi, César Almeida, César Pérez Vivas, Delsa Solórzano, Freddy Superlano, Gloria Pinho, Henrique Capriles, Luis Farías, María Corina Machado, Roberto Enríquez y Tamara Adrián.

No obstante, en el camino se han ido retirando varios aspirantes, entre ellos, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien declinó su candidatura para “facilitar una opción” que “realmente pueda materializar el objetivo” de derrotar al régimen de Maduro en 2024.

Asimismo, renunciaron Freddy Superlano y Roberto Enríquez, quedando en total 10 candidatos opositores para disputarse la candidatura presidencial de la oposición.

¿Quién está a cargo de este proceso electoral?

El proceso electoral se desarrolló de manera autónoma y está a cargo de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), el órgano rector y la instancia superior de organización, dirección y supervisión de los comicios. Es la autoridad responsable de lograr que la jornada se desarrolle con éxito y transparencia.

Dicha Comisión está conformada por venezolanos de diversos sectores, quienes se unieron con el objetivo de garantizar que se celebre una Elección Primaria justa y verificable.

Sus principales miembros son Jesús María Casal, como presidente, y Mildred Camero, como vicepresidenta.

Sus principales miembros son Jesús María Casal, como presidente, y Mildred Camero, como vicepresidenta.

El órgano se complementa con sus miembros principales y suplentes: Corina Yoris-Villasana, Carmen Martínez de Grijalva, Ismael Pérez Vigil, Víctor Márquez, Guillermo Tell Aveledo y Roberto Abdul-Hadi Casanova.

¿Quiénes podrán votar en Venezuela?

De acuerdo con datos de la CNP, todo venezolano mayor de 18 años inscrito en el Registro Electoral antes del 31 de mayo de 2023 puede participar de los comicios.

Si el elector vive en Venezuela, le será asignado un centro cercano a su lugar de votación habitual.

¿Cómo será el proceso de votación?

La jornada se llevará a cabo de forma autogestionada y exclusivamente manual, según informó la CNP.

El conteo de los votos obtenidos por cada candidato, así como los votos nulos, serán contados manualmente y en voz alta por el presidente de mesa, mostrando las boletas a los presentes.

El secretario se encargará de transcribir esta información al Acta de Escrutinio, la cual será firmada por los testigos y miembros de mesa.

VEA TAMBIÉN "La administración Biden es cómplice de prolongar la agonía del pueblo venezolano": Marco Rubio sobre alivio de sanciones al régimen de Maduro o

Posteriormente, el monitor del centro de votación digitalizará el Acta de Escrutinio y el coordinador del centro la transmitirá a la Junta Regional, según el procedimiento establecido en el reglamento. Para garantizar la transparencia, se contará con observadores y veedores electorales, así como acompañantes de la comunidad internacional.

Se presume que los resultados de la jornada comenzarán a conocerse finalizando la noche del domingo o es posible – incluso – que se conozcan el día lunes.

¿Cuántas mesas se instalarán y dónde estarán?

Para el desarrollo de la jornada, se han ubicado 3.010 centros de votación en los que funcionarán más de 5.000 mesas electorales en 331 de los 335 municipios de Venezuela, según reportó el CNP.

¿Cómo votar y dónde votar?

Los ciudadanos que se encuentran radicados en Venezuela deberán llevar su cédula de identidad al sitio de sufragio, que permanecerá abierto entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

¿Cómo será el proceso en el exterior?

Dada la diáspora venezolana que ha provocado la crisis humanitaria en Venezuela, la CNP tuvo en cuenta el importante número de connacionales en el extranjero para estos comicios.

VEA TAMBIÉN "Es inconcebible lo que pasa con los presos políticos en Venezuela": Héctor Schamis o

En este caso, los ciudadanos venezolanos necesitarán cumplir con algunas condiciones para ejercer su derecho al voto como haber actualizado sus datos en la página web de la Comisión Nacional de Primaria entre el 7 de junio y el 10 de julio.

Asimismo, el elector debe estar inscrito para votar en el exterior en el Registro Electoral venezolano oficial en el país de residencia.

El ciudadano votará en la ciudad habitual en la que está registrado y debe verificar que la ciudad en donde vive está habilitada con centros electorales.

En diálogo con NTN24, el presidente de la CNP afirmó: “será un esfuerzo titánico, al final tendremos que demostrar un resultado transparente, para eso estamos nosotros”.

¿Cuántos venezolanos están habilitados para votar en el exterior?

De acuerdo con los datos suministrados por la Comisión Nacional de Primaria, en el extranjero se contabilizan un total de 397.168 venezolanos habilitados para votar.

Por otra parte, la CNP señala que el número de países donde definitivamente se podrá votar será de 28 y el número de ciudades 77.

Así las cosas, el mayor número de venezolanos habilitados por países quedaría de la siguiente manera: Estados Unidos, 96.333; Chile, 65.459; Colombia, 54.120; y Perú, 36.462.

Entre otros países de Latinoamérica que albergan un gran número de ciudadanos habilitados para votar se encuentran Ecuador con 14.756, Brasil con 8.766, México con 7.541, Uruguay con 2.331 y Paraguay con 611.

¿Qué países no permitieron el desarrollo de los comicios venezolanos en sus territorios?

La Junta Electoral Nacional de la Capital Federal de Argentina informó a la CNP, el 11 de octubre de 2023, que no autorizó el desarrollo de la Elección Primaria durante el 22 de octubre, ya que ese día se efectuará la elección presidencial argentina.

Por otra parte, la CNP informó que, debido a la situación bélica en Israel, los centros de votación habilitados en Tel Aviv no funcionarán.

Por otra parte, la CNP informó que, debido a la situación bélica en Israel, los centros de votación habilitados en Tel Aviv no funcionarán.

¿Qué viene tras las elecciones primarias?

El candidato ganador durante los comicios de este domingo se enfrentará a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, una fecha que estaría por definirse en Venezuela luego de concluidas las Primarias Opositoras.

¿Qué pasará con las inhabilitaciones políticas?

El régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria (sector que componen varios actores políticos de la oposición venezolana) firmaron un acuerdo en Barbados, tras el cual el Gobierno de Estados Unidos decidió aliviar temporalmente sanciones que pesaban sobre el sector petrolero y de gas, así como del oro venezolano, a cambio de suspender las inhabilitaciones políticas que recaen sobre algunos líderes opositores como María Corina Machado.

Al levantamiento parcial de las sanciones, el régimen venezolano respondió con la liberación de cincos presos políticos, recientemente. Sin embargo, frente al tema de las inhabilitaciones, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, contrarió a Estados Unidos y señaló que no se garantizará que todos los candidatos sean habilitados.

VEA TAMBIÉN ¿Cómo llega Venezuela a este proceso de elecciones primarias? o

"Venezuela no acepta tutelaje, presiones, chantajes, ni sobornos por parte de ningún país del mundo sea una potencia o un satélite", agregó.

En entrevista con NTN24, Erick Langer, analista político y profesor de la Universidad de Georgetown, se refirió a este tema en particular y afirmó: “Si hubiera elecciones hoy, parece que María Corina Machado ganaría (…) Pero ella no está habilitada todavía. Si ella no puede ser candidata, todo lo demás no vale nada", afirmó.