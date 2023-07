Un juez federal bloquea la nueva regulación de asilo de la Administración Biden. ¿Qué consecuencias tiene?

En Estados Unidos la migración y las políticas de la Administración de Joe Biden vuelve a estar en un terremoto político.

Este martes, un juez federal bloqueó la nueva regulación del presidente Biden que restringe el acceso al asilo en la frontera entre EEUU y México, lo que anularía un principio clave para mitigar y disuadir la migración desde que retorno el Título 8 al país, renovando restricciones complejas para la solicitud de asilo para cientos de migrantes. Cabe resaltar que tras culminar el Titulo 42, el aplicativo CBPOne ha sido el medio para solicitar formalmente el ingreso al país norteamericano pero este mismo, ha sido criticado por las fallas técnicas que ha tenido desde su implementación.

Un juez del distrito de EEUU con sede en California, Jon Tigar, suspendió la orden durante 14 días, dejando las restricciones vigentes por ahora. En las últimas horas, la Administración Biden apeló ante un Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU.

Para Antonio de la Cruz, analista político e investigador no residente, CSIS, este fallo «no tiene el efecto inmediato porque le dio 14 días para la apelación, por lo tanto, no va a detener el procedimiento actual de que tienes que utilizar la aplicación por si quieres tener una cita de asilo cuando llegas pero sin embargo levanta una bandera alertando de que no es un derecho que protege a los débiles, sobre todo a los dreamers».

La política de Biden ha sido cuestionada y comparada con la antigua administración del expresidente Donald Trump; el cual, manejaba políticas estrictas sobre el ingreso, flujo y solicitud de asilo de migrantes provenientes de diferentes partes de la región. Biden llegó a la presidencia con promesas referentes a un manejo adecuado sobre el ingreso de migrantes pero la respuesta ha sido cuestionada porque según analistas se ha endurecido las medidas en lo corrido de los últimos meses.

«Creo que si es una señal para una administración que ha siempre pensado que la migración debe tener un trato humanista», añadió de la Cruz.

Por su parte, la ACLU aplaudió el fallo ”es una victoria, pero cada día que el gobierno de Biden prolonga la lucha por su prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan un puerto seguro para sus familias quedan en grave peligro”, dijo Katrina Eiland, subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, argumentando el caso. “La promesa de Estados Unidos es servir como un faro de libertad y esperanza, y el gobierno puede y debe hacer lo mejor para cumplir esta promesa, en lugar de perpetuar políticas crueles e ineficaces que la traicionan”

«Creo que esto evidencia el catastrófico fracaso de la política migratoria de este país, no solo por la política completamente errática de Joe Biden sino también por el bloqueo institucional de los republicanos en el poder que tienen en la frontera», comentó David Alandete, periodista, Corresponsal de ABC de España desde Washington DC.

Cabe mencionar que en el fallo, Tigar argumentó que los programas humanitarios de asilo dirigidos a migrantes provenientes de Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba y Ucrania “no son opciones significativos para los solicitantes de asilo en general, y que incluso no benefician a todos los solicitantes de cinco países”.

«Si no hay una ley que permita hacer eso, que no permita detener esas llegadas en caliente a los migrantes, implantar un sistema para que esperen en otros sitios (…) es porque los dos partidos no se ponen de acuerdo en el Capitolio, es porque para ambos partidos, sobre todo para el Partido Republicano el asunto de la migración está tan cargado políticamente que el bipartidismo en este momento no vale y el consenso no se busca», comentó Alandete.

