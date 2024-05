Vladímir Putin se reunió con Xi Jinping en Beijing; el primer viaje al extranjero desde su reelección

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió con su homólogo chino Xi Jinping en Beijing, el primer viaje del mandatario ruso al extranjero desde su reelección en marzo y el segundo en poco más de seis meses a China.

En la reunión, Xi trató de "viejo amigo" a Putin y le dijo que las relaciones entre China y Rusia eran "conducentes a la paz", y enfatizó que "China está dispuesta a trabajar con Rusia para... defender la equidad y la justicia en el mundo".

Por su parte, Putin aseguró que las relaciones entre los ambos países eran "factores estabilizadores en el ámbito internacional".

El presidente ruso, quien estaría buscando un mayor apoyo chino para su esfuerzo bélico en Ucrania, fue recibido por Xi en una gran ceremonia de bienvenida frente al Gran Salón del Pueblo de Beijing.

El encuentro es considerado un salvavidas económico para Rusia después de que Occidente la golpeara con sanciones sin precedentes por su ofensiva militar en Ucrania.

No obstante, el Kremlin señaló en un comunicado que "las relaciones entre Rusia y China no son oportunistas y no están dirigidas contra nadie".

"Juntos defendemos los principios de justicia y un orden mundial democrático que refleja realidades multipolares y se basa en el derecho internacional", añadió.

La agencia estatal china Xinhua aseguró que, durante el encuentro, que se dio a puertas cerradas, ambos líderes firmaron una declaración conjunta sobre la profundización de la "asociación estratégica integral" de sus países.

La visita de Putin a China se da luego de que este elogiara a las tropas de su país por avanzar en "todos los frentes" en el campo de batalla de Ucrania.

Sin embargo, el Kremlin dijo que Rusia y China habían acordado este jueves oponerse a una "mayor escalada" del conflicto en territorio ucraniano.

China es acusada de estar ayudando a la guerra de Rusia en Ucrania, pero niega dichos señalamientos e insiste en que Occidente está exacerbando el conflicto al enviar armas a Kiev.

El encuentro entre Xi y Putin también se da justo cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se encuentra en la capital ucraniana realizando una visita de respaldo al presidente Volodímir Zelennski.