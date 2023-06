Voto en el exterior: Este es el paso a paso para inscribirse en las elecciones primarias de la oposición venezolana

De acuerdo con información del presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), Jesús María Casal, los comicios internos de la oposición venezolana podrían llevarse a cabo en escuelas privadas, sedes gremiales y plazas públicas.

Sobre la jornada electoral del 22 de octubre, en las que se elegirá al candidato que se enfrentará al oficialismo venezolano en las presidenciales de 2024, Casal sostuvo: “Hay una pesquisa preliminar de las juntas regionales que indica (...) esa ruta de consolidar acuerdos con distintas instituciones, entidades privadas, ONG, centros empresariales y gremiales, para que se puedan utilizar algunos espacios y, tal vez, acondicionar algunos en plazas u otros espacios públicos”.

Al tiempo, la propia instancia (Comisión Nacional de Primarias) dio a conocer que la Iglesia católica fue descartada para acompañar el proceso de votación.

Por otra parte, la Comisión de Apoyo para el Voto en el Exterior reveló que 25.000 venezolanos fuera del país caribeño ya lo hicieron y que otras 10.000 personas iniciaron el proceso.

Sobre el tema, Eduardo Battistini, director del programa migratorio Ruta Araguaney, dio su punto de vista en el programa La Tarde de NTN24.

“El régimen tiene miedo a que los venezolanos se expresen, pero los venezolanos han demostrado que en las peores dificultades se crecen”, dijo Battistini.

Asimismo, el entrevistado indicó el paso a paso para que los venezolanos en el exterior puedan votar en la contienda electoral.

“Debe entrar en la página →https://primariaexteriorve.com← tiene que registrarse, nombre, apellido, documento, teléfono y correo. Luego en su correo debe autenticar el código del registro que realizó. Posteriormente le pedirá que cargue el documento, no importa que la cédula o el pasaporte estén vencidos, la misma página le pedirá que cargue un selfie (foto) con el documento de identidad”, acotó.

“El sistema pasa por dos opciones, si todo está correcto llega un correo de verificación y si no está correcto, el mismo sistema le pedirá hacer todo de nuevo, yo me inscribí en dos minutos (...) Hacemos énfasis en que esta lista no la va a manejar el gobierno o el CNE”, añadió.